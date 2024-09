V UKC Ljubljana umrl Bora Đorđević: nedavno razkril, kaj je njegova poslednja želja

Danes je v Ljubljani umrl srbska legenda rock scene in tekstopisec Bora Đorđević, pevec skupine Riblja čorba, ki je imel tudi v Sloveniji mnogo oboževalcev. Umrl je v 72. letu življenja.

»Dragi prijatelji, z žalostjo vas obveščamo, da nas je zapustil naš prijatelj in brat Borisav Bora Đorđević,« je prek družbenih omrežij sporočila srbska skupina Riblja čorba, katere frontman je bil Đorđević.

Bora Đorđević se je zadnje tedne zdravil v UKC Ljubljana zaradi hude pljučnice. Zaradi poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni je pristal v ljubljanskem kliničnem centru, priključili so ga na respirator.

Pevčeva žena Dubravka Milaković, s katero sta živela v Ljubljani, je moža redno obiskovala v UKC Ljubljana, a se za medije ni oglašala. Je pa za srbske medije pred nekaj dnevi spregovorila njena sestra Daša.

»Dubravka hodi k njemu vsak dan na obisk. Zelo težko ji je. Zdravniki so ji dovolili, da ostane še malo pri njem. Sicer so obiski na intenzivni negi le za njegove najbližje, a ji dovolijo, da ostane pri njem več ur,« je povedala in dodala: »Za zdaj ni nič znanega, čakamo, predvidevam, da bo bolje, vsi smo optimisti ... Zadnje čase je sicer veliko kašljal,« je povedala pred nekaj dnevi.

V Ljubljano se je preselil 2017., tam je živel z 28 let mlajšo ženo Dubrovko, ki je bila njegova tretja žena.

Preden se je preselil v Ljubljano, je Slovence hladno ozmerjal z dunajskimi konjarji, a je, kot kaže, v Sloveniji na koncu le našel svoj dom.

V Srbiji žalujejo za pevcem. Oglasil se je tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. »Odšel je velikan. Zadolžil nas je s svojo pesmijo in veliko ljubeznijo do Srbije. Večna mu slava in Bog živi njegovo dušo. Zdanilo se je nad cerkvijo svetega Marka in tako bo tudi v prihodnjih desetletjih,« je zapisal.

Njegova poslednja želja

Bora Đorđević se je rodil v Čačku in tam pogosto nastopal. Na enem od poslednjih koncertov v Čačku je obiskovalcem izlil svoja čustva. Recitiral je pesem in jim povedal, kaj je njegova poslednja želja.

»Moje telo pošljite v Čačak, v Srbijo, srce pa pustite v Ljubljani, naj bo tam. Ne zapravljajte denarja, nisem tako pomembna oseba.«