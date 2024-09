Znano, kje bodo pokopali Boro Đorđevića

Pisali smo, da je v 72. letu starosti umrl Borisav Bora Đorđević, frontman ene najbolj uspešnih rock skupin nekdanje Jugoslavije Riblja čorba.

V ljubljanskem kliničnem centru se je zdravil zaradi hude pljučnice in poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni. V bolnišnici je danes umrl.

Rodil se je v Čačku in tam bo tudi pokopan. V Ljubljani je s svojo 28 let mlajšo ženo Dubravko Milaković živel od leta 2017. Istega leta je s svojo skupino napolnil ljubljanske Stožice ob 40-letnici delovanja.

Številni poslušalci se poslavljalo od legendarnega rockerja, med njimi tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Znano je tudi, kje bodo Bodo Đorđevića pokopali. Kot kaže, mu bodo izpolnili poslednjo željo, da bo kraj zadnjega počitka njegov rodni Čakak. To je potrdil tudi tamkajšnji župan.

»Zapustila nas je legenda rokenrol scene naše Srbije in regije, mojstrski in neprekosljivi glasbenik, tekstopisec in frontman največje rock skupine Riblja čorba. V 72. letu starosti je umrl Bora Đorđević, ikona Čačka in človek, ki je v štirih desetletjih in pol glasbenega ustvarjanja pustil neizbrisen pečat v srcih vseh generacij. Ko je za svoje Čačane in Čačak že zdavnaj postal nesmrten, so ga uvrstili med največje legende, ki jih je to mesto rodilo. Dragi Boro, dragi prijatelj, hvala ti za vsako kitico in vsak takt, s katerim sem odraščal. Hvala za vsak nasvet in prijazno besedo, največja hvala, ker me imaš za prijatelja. Obljubim ti – v svojem imenu in v imenu vseh Čačanov –, in to si ti že vedel, da ne boš nikoli pozabljen,« je zapisal župan Čačka Milun Todorović.

Dodal je, da bo Čačak kmalu dobil ulico, ki bo nosila ime Bore Đorđevića, kot je zapisal, »ulico, po kateri bodo hodile nove, prihodnje generacije, se učile verze in tone, ki ne bodo nikoli zbledeli iz njihovih spominov«.

»Izpolnila se ti bo zadnja želja, da bi bil pokopan v domačem kraju, in kot si sam rekel, se boš vrnil na pobočja Jelice, da bi za vedno ostal v Čačku,« besede Todorovića povzemajo srbski mediji.