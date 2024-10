Bo po skoraj tridesetih letih končno razrešeno, kdo je ubil Tupaca?

Že skoraj trideset let buri duhove umor legendarnega raperja Tupaca Shakurja. Okoliščine njegove smrti nikoli niso bile v celoti razrešene, zdaj pa je raperjeva družina najela odvetnika slavnih. Alex Sapiro bo tako raziskal povezavo med njegovo smrtjo in vpletenostjo P. Diddyja, ki so ga pred kratkim aretirali zaradi suma trgovine z ljudmi, očitajo pa mu tudi številne zlorabe in izsiljevanje.

Osumljenec namignil, da je Combs za umor plačal milijon dolarjev

Po skoraj 30 letih neuspešnega iskanja krivca so lani za smrt Tupaca aretirali Duanea 'Keefe D' Davisa. Ta je že leta 2009 v intervjuju za metropolitansko policijo Las Vegasa namignil, da je Combs naročil umor Shakurja, za to pa naj bi plačal milijon dolarjev. Combs je leta 2011 zanikal obtožbe, za LA Weekly je dejal: »Ta zgodba je čista izmišljotina in popolnoma absurdna.«

Preiskovalka kraja zločina Sheryl McCollum verjame, da je Sean Diddy Combs povezan z umorom raperja Tupaca Shakurja leta 1996 in prav tako streljanjem nanj leta 1994, ko naj bi šlo za neuspešen poskus ropa. »Ni ti treba ustreliti nekoga petkrat, da bi mu vzel nakit in denar,« je dejala McCollum.

Leto kasneje je umrl tudi Biggie

Po streljanju je Shakur za napad nanj odkrito obtožil Biggieja Smallsa (znanega tudi kot The Notorious B.I.G.), njegovo založbo Bad Boy Records in ustanovitelja založbe Combsa, in sicer zaradi njihove brezbrižne reakcije, ko je okrvavljen prikorakal v studio.

Shakur je bil dve leti kasneje ubit v streljanju iz avtomobila, ko je zapuščal boksarski dvoboj v MGM Grand v Las Vegasu. Preiskovalka je dejala tudi, da je bil Tupac obakrat, ko je bil ustreljen, nekje ujet. Prvič v dvigalu in drugič v avtomobilu. Kot pravi, ni mogel nikamor zbežati. »V obeh primerih pa, ironično, ni nobenih video posnetkov,« je dodala.

Combs in Biggie sta odločno zanikala kakršno koli povezavo s Shakurjevo smrtjo. Combsa nikoli niso aretirali, obtožili ali preganjali v zvezi s temi obtožbami. Biggie je bil ubit leta 1997, tudi primer njegove smrti ni bil nikoli razrešen.