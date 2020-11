Blesti v čevljih železne lady, ki jih sama ne bi obula

DES WILLIE/NETFLIX V Kroni je lepotica popolnoma spremenjena. FOTO: Des Willie/Netflix

Gillian Anderson igra Thatcherjevo v obdobju, ko ta pride na oblast in uvede dramatične socialne reforme, ki so razdelile državo in mnoge pahnile v revščino, zato ni nič čudnega, da so vanjo uprte številne oči prebivalcev Otoka. Veliko razburjenja je povzročil prizor s kraljico Elizabeto II., ki naj bi bil po mnenju kritikov popolnoma skregan z resničnimi zgodovinskimi dogodki.

Še preden je četrta sezona razvpite Netflixove serije Krona, ki spremlja življenje britanske kraljeve družine, prispela v videoteko, je med oboževalci serije izbruhnila prava polemika glede, ki v tej sezoni igra britansko premierkoOboževalci so vnaprej kritizirali izbiro igralke, češ da je zvezdnica, ki je svetovno slavo požela z vlogo preiskovalke Dane Scully v znanstvenofantastični uspešnici devetdesetih Dosjeji X, za vlogo železne lady veliko preveč privlačna.A ko so težko pričakovani novi deli Krone 15. novembra le prispeli na Netflix, je postalo jasno, da bi producenti težko izbrali bolje. Igralka, ki je zadnja leta nekako potonila v pozabo, v vlogi Thatcherjeve naravnost blesti. Odločno posnema njen govor, celo hojo, in je v vlogi ene najvplivnejših političark vseh časov nasploh zelo prepričljiva.Zdaj se marsikdo sprašuje, kako to, da je odlična igralka vsa leta od Dosjejev X dalje ostajala v ozadju. Igralka, ki danes šteje 52 let, je pred kratkim v intervjuju razložila, kaj jo je gnalo, da je na vrhuncu slave leta 2002 zapustila Hollywood in se preselila v London.»Moj odnos do slave, ki me je doletela tako zgodaj, je bil zapleten. Doživela sem najslabše plati zabavne industrije. Resnično sem sovražila vse to. Želela sem proč,« je razkrila v pogovoru za revijo Australia's TV Week. »Zdaj sem starejša in lahko ocenim vse skupaj za nazaj. To, da sem sledila svojim občutkom, se mi je bogato obrestovalo. Nikoli nisem niti pomislila na to, da bi se preselila nazaj v Ameriko,« poudarja igralka.Gillian je v Angliji nekaj časa živela še kot otrok in je, kot je dejala, »vedno pogrešala Veliko Britanijo in vselej vedela, da se bo nekega dne vrnila nazaj«. Zgodnje otroštvo igralke so zaznamovale selitve. Rodila se je v Chicagu, računalniški analitičarkiin lastniku podjetja za postprodukcijo. Družina se je pozneje preselila v Puerto Rico, po 15 mesecih pa so odšli v London, saj se je oče tam vpisal na filmsko šolo. Ko je bila Gillian stara 11 let, se je družina znova podala čez lužo in zaživela v Michiganu. Stanovanje v Londonu so obdržali in tam preživljali poletne počitnice.Njena kariera je dobila krila, ko se je preselila v New York. Sprva se je preživljala kot natakarica, kmalu pa dobila vlogo v enem od newyorških gledališč. Na odru je bila tako dobra, da ji je že prva vloga prinesla stanovsko nagrado. Dve leti pozneje so ji že ponudili vlogo v Dosjejih X. Ustvarjalci serije so mlado nadarjeno igralko opazili, ko je kot gostja nastopila v Foxovi televizijski seriji Class of '96.Gillian je razkrila, da je za vlogo britanske premierke, ki ji bo po napovedih poznavalcev v letu 2021 skoraj zagotovo prinesla emmyja, ogromno vadila, med drugim tudi z dvema vokalnima učiteljema. Z njuno pomočjo je izpilila glas in značilni način govora Thatcherjeve. Igralka, ki so jo za vlogo s podlogami tudi precej odebelili, je priznala, da ji pri igri zelo pomagajo kostumi, ki pa jih je opisala kot nadvse neudobne, pa tudi ne preveč privlačne.»Nikoli v življenju ne bi obula čevljev, kakršne je nosila. A da sem se naučila hoditi tako kot ona, so zelo pomagali tudi ti čevlji,« je povedala. Dejala je tudi, da se je na snemanju Krone vsakokrat znova s stolom umaknila nekam na samo, »v prašen, prazen kot ali sobo«, kjer se je osredotočila in se prelevila v premierko. Prav tako se je tja za nekaj časa umaknila, ko je morala iz Thatcherjeve znova postati Gillian.Andersonova, mama treh otrok, je od leta 2016 partnerica slavnega scenarista. Slednji je podpisan pod številnimi filmskimi in televizijskimi uspešnicami, tudi pod filmom Bohemian Rhapsody (2018), je pa tudi idejni pobudnik in glavni scenarist Krone. A delo na skupnem projektu s svojim dragim igralke ne moti.»Da ohraniva zdravo pamet in v dobro odnosa, sva se dogovorila, da bova imela zelo jasne meje. Jaz ne bom komentirala scenarija, ti pa nimaš pravice komentirati igre!« je razložila igralka.