Blanka na televiziji v živo videla, da jo mož vara?

Znana hrvaška atletinja Blanka Vlašić je gotovo doživela veliko nelagodje, ko je zagledala svojega moža, belgijskega športnega novinarja Rubena van Guhta, kako poroča z evropskega prvenstva, medtem ko je za njim na postelji ležala ženska.

Med pogovorom o tekmi med Belgijo in Romunijo je mož hrvaške športne legende ugotovil, da so na ekranu vidne ženske gole noge in jih nato zakril s premikanjem skodelice, a je bilo prepozno. Posnetek je bil že posnet in se je začel širiti po družbenih omrežjih, tako da je neizogibno prišel tudi do Blanke.

Doživela je veliko nelagodje. FOTO: Instagram

»Nič nenavadnega ni, da so ljudje v prostem času povabljeni v radijski program, da podajo izjavo. Kje in kako to počnejo, je za nas zasebna stvar,« je dejal tiskovni predstavnik tega medija, medtem ko je novinar ni želel komentirati škandala, ki so ga videli.

Blanka Vlašić je leta 2022 postala mamica sina Monda, zdaj aktivno sodeluje v programu srbskega strokovnjaka Ranka Rajovića in je že nekaj let v pokoju. Blanka in Ruben sta se poročila leta 2022, njen mož pa se je na družbenih omrežjih oglašal tudi po izbruhu tega škandala. Ena od njegovih objav je bila 'screenshot' njegovega pokrivanja z golimi ženskimi nogami v ozadju, s to razliko, da je noge prekril z emotikoni srca.

Redno ga spremlja

Hrvaški mediji so temu primeru namenili pričakovano pozornost in trdijo, da je Van Guht Blanco prevaral s Charlotte van Looy, dekletom, s katerim je prevaral tudi svojo nekdanjo ženo Laurence van Tongerloo. Charlotte je pred dvema tednoma in pol objavila fotografijo z Blankinim možem in po poročanju belgijskih medijev ga redno spremlja med snemanjem svojih podcastov Cycling Club Wattage. To je fotografija, ki jo je Charlotte objavila letos junija in je pogosto na fotografijah z Blankinim možem.

Po drugi strani pa je Blanka Vlašić predana mamica Monda, ki se je rodil na njen rojstni dan, 8. novembra 2022, že med njeno nosečnostjo so se pojavljale obtožbe o njegovi nezvestobi, poroča mondo.rs.