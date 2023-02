Blake in Ryan že četrtič zibata

Blake Lively in Ryanu Reynoldsu so se uresničile sanje o veliki družini, postali so namreč družinica šestih. Njunim hčerkam James, Inez in Betty se je zdaj namreč pridružil še najmlajši član ali članica, ki so ga dekletca že nestrpno pričakovala.

Ryan vedno pride hitro domov s snemanja, tudi če še vedno v filmskem kostumu.

»Navdušene so. Komaj čakajo in so povsem pripravljene na mlajšega bratca ali sestrico,« je hollywoodski zvezdnik pred časom razkril, da z Blake nista edina, ki se veselita otroka številka štiri.

Podobno neučakano so mlajšega bratca ali sestrico namreč čakale tudi njune hčerke. Zdaj so vendar dočakale ta pomembni trenutek. »Precej zaposlena sem bila,« je Blake objavila fotko, na kateri čudežno nima več nosečniškega trebuščka, ki ga je svetu prvič razkrila septembra. Kdaj se jima je pridružil novorojenček, ali sta dobila deklico ali dečka ter njegovo ime, pa zvezdniški par, znan po strogem varovanju zasebnosti, seveda ni razkril.

Njuna najstarejša je stara osem, sledi ji šestletna Inez, Betty pa je dopolnila tri leta.

V soju žarometov

Blake je pokazala, da nima več nosečniškega trebuščka.

Morda živita v soju žarometov, a družina je za Blake in Ryana na prvem mestu. Daleč pred kariero. »Otroci so ji najpomembnejši. Že res, da je čudovito lepa megazvezdnica, a hkrati je povsem običajna ženska, ki svoji družini vsak večer skuha večerjo, skrbi zanje. Čudovita je z otroki,« o lepotici pravijo njeni prijatelji, pa tudi igralka je dejala, da se še nikoli ni tako dobro počutila v svoji koži kot od tedaj, ko je postala mama. Očitno sta si z ljubljenim, s katerim sta si večnost obljubila pred enajstimi leti, v tem podobna. Pred dobrim letom je Ryan namreč sklenil igralsko kariero malce postaviti na drugi tir. »Ogromno sem že dal igri, zdaj pa mi je najpomembnejše, da ne zamudim dragocenih trenutkov z otroki. Želim jim omogočiti čim bolj normalno življenje s čim bolj urejenim urnikom, česar jim, ko sem zaradi filmov letal iz enega konca sveta na drugega, nisem mogel dati.« Toda čeprav jim tedaj, ko je bil vpet v več filmskih projektov, morda ni mogel dati ustaljenosti, jim je vendar dajal ljubezen in pozornost. Tako ga je pretekli mesec, ko so Ryana ovenčali z nagrado Ameriške kinoteke, hvalila takrat visokonoseča Blake. »Vseeno, ali je na drugem koncu sveta ali le par ulic stran, vedno dirja domov, k nam. Če lahko, pride domov tudi v filmskem kostumu. Naj bo zamazan z blatom, z umetno krvjo, naj bo v kostumu superjunaka ali klovna, morda ima na sebi prostetične brazgotine, vedno pride domov.«

Marsikdo je mislil, da bodo zaljubljencema trije otroci dovolj. Tako so mislili celo njuni prijatelji, ki jih je – podobno kot javnost – močno presenetilo, ko sta jeseni razkrila, da bosta kmalu zibala še v četrto. »Resnično vznemirjen sem! Prepričan sem, da bo divje, a sva vseeno vesela,« je ob novici, da bo oče še četrtič, dejal Ryan. »Seveda sva preč od sreče. Morala bi biti resnična bebca, da bi se tega lotila še v četrto, če ne bi v tem noro uživala.«