Ti zvezdniki in zvezdnice so brez družabnih omrežij (Suzy)

Ne bo tvegala »Ali se šalite? Spila bi kozarec roseja in začela pisati vse sorte bedarije. 'Tisto ni resnično, tole je prava resnica!'« se zaveda Sandra Bullock. »Ampak vem, kaj se dogaja, gledam ljudem čez ramo in jim govorim, naj kliknejo tisto fotko mačka na ventilatorju. Ko ga bosta moja otroka začela uporabljati, bom že vedela, kaj in kako.« FOTO: Profimedia Ne da se mu Čeprav vidi prednosti družabnih medijev, se Brad Pitt nima namena z njimi ukvarjati. »Takoj lahko zavrneš določene govorice ali napačne interpretacije, kar je seveda dobro. Če bi obstajali, ko sem bil mlajši, bi jih up...