Bivši mož iskreno o Jill Biden: ambiciozna povzpetnica

Nekdanji mož sedanje prve dame Združenih držav Amerike Jill Biden Bill Stevenson se je pridružil kritikam na račun nastopa demokratskega predsedniškega kandidata v prvi predvolilni debati in v prvem intervjuju po njej.

Predvsem je okrcal njegovo soprogo, ki kljub, milo rečeno, neposrečenim moževim nastopom vztraja pri njegovi kandidaturi, ker, kot njene besede iz intervjuja za Vogue povzema časopis People, ne more 90 minut na televiziji definirati dela štirih let.

»Jill Biden, ki jo na televiziji videvam zadnjih pet let, v nobenem pogledu ni ista oseba, kot je bila, ko sem bil poročen z njo,« je za časopis The Post dejal Stevenson, ki je bil s sedanjo prvo damo v zakonu med letoma 1970 in 1975 ter dodal:

»Preobrazila se je v povsem drugačno žensko.«

75-letni Stevenson je sicer podpornik Donalda Trumpa in je Bidnovo družino večkrat označil za kriminalno.

»Preprosto ne razumem, zakaj ga še naprej zagovarja in vztraja pri njegovi kandidaturi za predsednika, ko pa je vsem jasno in več kot očitno, da ima težave. Te dni ima težave s čisto vsemi,« je še povedal in dodal:

»Jill sem vsa ta leta spremljal. Na trenutke sem bil nanjo ponosen. Ničesar ji ne zamerim. Sem pa presenečen, ko jo vidim v središču te bitke potem, ko je bila toliko let bolj v ozadju.

Postala je ambiciozna povzpetnica. Slišim, da je ona tista, ki hoče biti predsednica.«

Stevenson, ki je drugič poročen in ima družino, je leta 1972, ko je kandidiral za senatorja, podpiral Bidena, zadeve so se spremenile:

»Zgrozim se, ko pravi Trumpu lažnivec, kajti ni večjega lažnivca do sedanjega predsednika. On je slab človek. Vem, ker sem najbrž ena redkih oseb zunaj družine, ki ga pozna že 50 let.«

Stevenson je pred izdajo knjige Zgodnja leta Bidenovih (The Bidens: The Early Years). Ta naj bi v samozaložbi izšla naslednji mesec.

Ne bo govorila o trenutnem zdravju ameriškega predsednika, bo pa, kot pravi avtor, lahko podala nekaj zaključkov glede njegovega stanja.

»Nisem zdravnik ali psihiater, a mislim, da je pred tremi, štirimi leti izgubil korak s časom, sedaj je za časom več korakov.

Se mi smili? Ne, ker je meni in moji družini storil veliko slabega.«