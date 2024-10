Bivša asistentka znanega raperja: V posteljo je hotel z ženino mamo

Kanye West je svoji ženi Bianci Censori dejal, da želi okušati spolne radosti z njeno mamo Alexandro Censori, Bianca pa bi ju medtem gledala, besede raperjeve bivše asistentke Lauren Pisciotta povzema Daily Mail.

Po njenih navedbah ji je Kanye poslal zaslonski posnetek pogovora z Bianco in eno od sporočil se je glasilo:

»Rad bi f… s tvojo mamo, preden odide.«

Bianca je bila tedaj v Združenih državah Amerike, v Los Angelesu jo je obiskala mama. Na možev predlog je odgovorila samo z enim stavkom:

»Moja mama je poročena.«

Za komentar omenjenih trditev je Daily mail Australia prosil Alexandro, ta pa je dejala le, da noče biti povezana s trditvami o zetu in da prosi za zasebnost.

Lauren Piscotta je razkrila še, da je njen bivši šef nekoč vrgel oko na slavno manekenko. Odločen je bil, da jo bo spravil v posteljo, zato jo je zahteval za svojo oglaševalsko kampanjo za sončna očala.

»Kako naj ji povem, da jo hočem?« je spraševal vplivnico in nekdanjo uporabnico omrežja OnlyFans, ki je povedala še, da je West neredko izrabljal svoje veze in vpliv pri podjetjih Adidas ter Gap, na podlagi delovnih vizumov je v Ameriko vabil dekleta ter jih izkoriščal v seksualne namene:

»V njegovem podjetju so dobile smešne zaposlitve in bile prisiljene v podpis pogodbe o nerazkritju.«

Podrobnosti iz spolnih preferenc glasbenika so prišle na plan, potem ko je bivša asistentska Kanyeja na sodišče vložila tožbo, v karieri raperju očita siljenje v jemanje drog in posilstvo med njeno pristnostjo na studijskih snemanjih s svojim nekdanjim šefom ter P. Diddyjem.

Prej ga je že tožila zaradi spolnega nadlegovanja in nezakonite odpovedi.

»Med snemanji so dobili pijačo, ki so jo morali piti vsi, če so hoteli ostati,« piše v tožbi.

»Brez vednosti je tožnica s pijačo zaužila neidentificirane droge. Že samo po nekaj požirkih se je počutila dezorientirana. Kmalu je izgubila nadzor nad svojim telesom in govorom, večer je ostal zavit v meglo.

Naslednji dan se je Piscottova zbudila fizično izčrpana in vznemirjena.

Počutila se je osramočeno in nelagodno, saj se ni mogla spomniti, kaj se je po prvem požirku pijače dogajalo tisto noč,« še navajajo sodni dokumenti.

Piscottova je se pri raperju zaposlila leta 2021 in bila njegova asistentka 22 mesecev.