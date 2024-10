Prijatelji Biance Censori: patetična sta

Potem ko so tuji mediji, med njimi TMZ poročali, da je konec zakona Kanyeja Westa in Biance Censori, saj da naj bi ona odšla v Avstralijo k družini, on pa naj bi se po ločitvi preselil v Tokio, se je v celotni zgodbi zgodil preobrat.

Kajti objektivi so zakonca ujeli v glavnem mestu Japonske, kjer v javnosti nista skoparila z nežnostmi in celo njuni prijatelji so se ob posnetkih spraševali, kaj za vraga se dogaja ter prišli do zaključka, da sta dramo okoli ločitve ustvarila sama.

»Kanye in Bianca sta odgovorna za govorice, da se ločujeta, kajti to sta oba pripovedovala,« je vir blizu para zaupal za Daily Mail in dodal:

»Sama je to govorila prijateljem v Avstraliji in vsakomur, ki jo je bil pripravljen poslušati. Vedela sta, da bosta s tem dvigovala prah in znova pritegnila pozornost nase. On tudi na takšen način promovira nov album.«

»Oba se zavedata, da so ju ljudje siti, in da oblačila, ki več odkrivajo, kot skrivajo, niso več dovolj, da bi pritegnila množice. Vsi so jo že videli golo, zato takšna ni več zanimiva.«

Vsem je že vseeno, kaj obleče. Zato sta spodbudila govorice, da je zakona konec.«

Da bi bila zadeva še bolj dramatična, sta vključila družabna omrežja in nekaj časa preživela ločeno. Kanye je izbrisal vse, razen ene objave na instagramu, Bianca je svoj profil dezaktivirala.

»Njeni prijatelji mislijo, da je vse skupaj patetično,« besede neimenovanega vira povzema Daily Mail.