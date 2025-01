Bill Gates: To je bila moja največja napaka

Ustanovitelj podjetja Microsoft in eden najpremožnejših ljudi na svetu Bill Gates, je v velikem intervjuju za The Times med drugim spregovoril o svojem zasebnem življenju in o ločitvi od dolgoletne žene Melinde:

»To je bila moja največja napaka,« je iskreno priznal Gates, ki se je ločil po 27. letih zakona in dodal, da je ločitev zagotovo na lestvici življenjskih obžalovanj pri samem vrhu.

Bill in Melinda Gates, ki sta se razšla leta 2019, sta starša treh otrok: hčerk Jennifer in Phoebe ter sina Roryja.

Novico o ločitvi sta potrdila šele leta 2021, Gates pa je v zadnjem pogovoru razkril, da sta bili prvi dve leti po zaključku skupne zgodbe najbolj težki.

»Zdaj sem malo bolj vesel,« je še dodal.

Tudi Melinda je o koncu njune zakonske poti že govorila javno:

»Imela sem svoje razloge, zaradi katerih nisem mogla več ostati v zakonu. In nenavadno v zvezi s pandemijo je bilo to, da mi je dala zasebnost, da sem lahko naredila tisto, kar sem morala narediti.

Bilo je neverjetno boleče, na nešteto načinov, ampak imela sem zasebnost in zato sem vse skupaj lažje preživela,« je povedala za revijo Fortune.