Bila je velika najstniška zvezda, a se pridružila Jehovovim pričam. Zdaj živi v Ljubljani (VIDEO)

Ivana Brkić je bila nekoč ena največjih hrvaških najstniških zvezdnic, a je na vrhuncu slave prekinila kariero in se umaknila iz javnosti.

Njene največje uspešnice so bile pesmi Oči boje kestena, Previše od mene tražiš in Samo šuti.

Ob neki priložnosti je dejala, da je glasbe preprosto sita in da se k njej ne misli več vrniti. »Zdaj, ko pomislim na to, me grabi nostalgija. Ko sem nehala, mi je bilo prvo leto najtežje, čudno je, ker nisi vajen normalnega življenja,« je priznala za IN Magazin.

Znano je tudi, da se je leta 2006 pridružila Jehovovim pričam in bila v tej verski skupnosti tudi krščena. O Ivani zadnja leta ni veliko znanega, a kot navajajo hrvaški mediji, z možem Emirjem Mesićem, ki je klasični glasbenik, živi v Ljubljani.