Beckhamova oddala sina, ta bo prevzel ženin priimek

David in Victoria Beckham sta ta konec tedna oddala v zakon svojega prvega sina Brooklyna. Na velikem in razkošnem slavju se je poročil z izbranko Nicolo Peltz. Poročila sta se v Palm Beachu na družinskem posestvu nevestinih staršev, kjer se je trlo znanih ljudi. Slavje so sicer skušali čim bolj skriti pred javnostjo, vseeno pa je v medije že pricurljalo nekaj fotografij. Brooklyn se je poročil v bogato družino, podpisal zajetno predporočno pogodbo in menda tudi prevzel ženin priimek, ki ga bo zdaj uporabljal kot srednje ime.

Nevestin oče Nelson Peltz je podjetnik, mati Clauda pa manekenka. Premoženje Beckhamovih ocenjujejo na okoli 380 milijonov funtov, družina Peltz pa naj bi bila še štirikrat bogatejša. Temu primerno draga je bila tudi poroka, zanjo naj bi odšteli slabe štiri milijone dolarjev.

Med svati so bili Serena Williams, Eva Longoria, Gordon Ramsay, članice zasedbe Spice Girls Mel B, Mel C, Emma Bunton in Geri Horner, Gigi Hadid, Nicole Richie, Elizabeth Hurley, Tom Brady in njegova žena Gisele Bündchen ...