Barrona Trumpa (18) posneli z očkom Donaldom: »Videti je, da mu je nerodno« (VIDEO)

Barrona Trumpa so posneli z očetom Donaldom na veliko noč. 18-letnik se je držal ob strani, medtem ko je njegov oče kot po navadi poskrbel za šov pred kamerami.

»Trump je prišel na velikonočno večerjo v spremstvu Barrona in pri tem pokazal svoje značilne plesne gibe,« je zapisal urednik MediasToucha Ron Filipkowski pod posnetek, ki ga je objavil na omrežju X.

Mnogi so pod objavo komentirali, da se vidi, kako je Barronu nekoliko nerodno zaradi obnašanja svojega očeta, ki se znova poteguje za ameriškega predsednika. »Tudi nam bi bilo, Barron,« so zapisali na X, povzemajo tuji mediji.

Melania in Donald sta se poročila leta 2005, 20. marca 2006 pa se jima je rodil Barron William Trump. Nekdanji Trumpovi sodelavci še danes hvalijo Barrona in pišejo, da je »čudovit, pameten in vljuden otrok«, medtem ko ga Donald Trump v javnosti najpogosteje pohvali zaradi njegove višine, saj je visok čez dva metra, še pišejo tuji mediji,