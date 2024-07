Barbie je noseča!

Margot Robbie z možem Tomom Ackerleyjem pričakuje prvega otroka.

Da bo zvezdnica filma Barbie postala mamica, so zapisali v tujih medijih, med njimi v časopisu People potem, ko so objektivi Margot in Toma ujeli na počitnicah v Italiji ob jezeru Como.

Na posnetkih, ki so nastali, izstopa igralkin trebušček, ki ga je, preden je novica prišla v javnost, skrivala za širokimi oblačili.

Bodoča starša sta se spoznala leta 2013 med snemanjem filma Francoska suita, poročila sta se leta 2016 v Avstraliji.