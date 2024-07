Avstralska vplivnica: Če boste to počeli na Hrvaškem, vas lahko doleti 700 evrov kazni

Isabelle Lakin (23), avstralska vplivnica, zadnje dni objavlja številne posnetke s svojega dopusta na Hrvaškem, med njimi pa izstopa tisti, ki govori o kaznih, ki jih turisti lahko dobijo zaradi neprimernih oblačil. Svoje sledilce na tiktoku je opozorila, naj po mestu ne hodijo v kopalkah.

»Če ne želite kazni 700 evrov, ne bodite samo v kopalkah, ko greste s plaže. Nočejo, da turisti to počnejo,« je povedala v posnetku. Nato je nagovorila tiste, ki na Jadran prihajajo s križarkami.

»Če misliš, da se lahko sprehajaš po mestu samo v zgornjem delu kopalk ... Tega ne bi priporočala. Poznam več ljudi, ki so se lani 'opekli', ko so pozabili na pravila. Ne počnite tega,« je rekla.

Najprej opozorijo

»Nisem vedela tega! Lani sem bila na Hrvaškem in sem se skozi mesto sprehodila v krilu in zgornjem delu kopalk. Hvala bogu, da nisem dobila kazni,« je napisala sledilka, Isabelle pa ji je odgovorila, da se to pravilo 'zlahka pozabi', da pa so po vseh mestih znaki, da je to prepovedano.

Oglasili so se tudi sledilci iz Hrvaške, ki so na kratko povedali, da morajo turisti preprosto spoštovati mesta, v katera pridejo.

Mestno redarstvo iz Dubrovnika je sporočilo, da navadno ljudi opozorijo, preden jih oglobijo.