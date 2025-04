Za srce in dušo: Natalija Kolšek s pesmijo o objemih, ki zdravijo

Splošno znano je, da za dobro počutje potrebujemo vsaj osem objemov na dan in vsak naj bi trajal najmanj 20 sekund, da se sprožijo hormoni sreče. Objeme povezujemo z zmanjševanjem stresa, krepitvijo imunskega sistema, izboljšanjem zdravja srca in večjo srečo. Natalija Kolšek se je odločila posneti pesem, ki poudarja pomen objemov v našem življenju.

Ob snovanju skladbe Objemi je pomislila na Miho Hercoga, saj je verjela, da lahko ustvari lep mediteranski aranžma. Čeprav prej še nista poslovno sodelovala, sta se takoj ujela in skupaj ustvarila izjemno toplo glasbeno doživetje. Za vizualno podobo pesmi je poskrbel Niko Karo, ki je s svojim scenarijem zelo ganil Natalijo. Zgodba ponazarja, kako pomembno je, da v življenju upoštevamo namige, ki nam jih pošilja univerzum – v obliki srečanj z ljudmi, situacij in priložnosti. Ključno je, da smo odprti za ta znamenja in sledimo svojemu srcu ter intuiciji.

Kemija v videospotu je pristna.

Natalija tudi sama živi po tem načelu in verjame, da naključja ne obstajajo, temveč so vsi trenutki v življenju del večje slike. V glavnih vlogah nastopata Aisha Naja, študentka angleščine in pedagogike, ter njen fant David Rupreht, šolani glasbenik in študent računalništva in informatike.