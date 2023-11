Aretiran za Tupacov umor se je razglasil za nedolžnega

Pred vrati je verjetno eno najpomembnejših sojenj v zgodovini glasbene industrije. Po tem, ko je umor Tupaca Shakurja skoraj tri desetletja ostajal nerešen in policiji v vsem tem času kljub več osumljenim ni uspelo aretirati niti ene same osebe, ki bi bila vsaj posredno vpletena v umor enega največjih raperjev vseh časov, se bo kmalu začelo sojenje raperju Keefu D s krstnim imenom Duane Davis, nekdanjemu članu poulične tolpe Crisps.

Ta je prej veljal zgolj za očividca razvpitega streljanja, konec septembra, ko se je odvrtelo skoraj natanko 27 let od dne, ko je pod streli ugasnilo Tupacovo življenje, pa so ga možje postave aretirali zaradi umora in organizacije umora. Za to velikansko spremembo od priče do osumljenca in hkrati edine osebe kdaj aretirane za Tupacov umor, pa si je Keefe D vsaj posredno kriv tudi sam.

7. septembra 1996 je bil Tupac ustreljen, umrl pa je šest dni pozneje.

S svojimi intervjuji medijem o zvezdnikovi smrti in knjižnimi spomini izpred štirih let, v katerih, seveda, ni zaobšel niti Tupacovega umora, je preiskovalcem nevede pustil toliko drobtinic, da je ta letošnje poletje začela povezovati pike, ki so privedle do njegove aretacije.

Edini preživeli

»Nisem kriv!« Tako se je Davis, precej po pričakovanjih, v četrtek sklenil zagovarjati na prihajajočem sojenju. Ob njem sta stala javna zagovornika Robert Arroyo in Charles Cano, čeprav je bilo sprva pričakovati, da ga bo na sodišču zagovarjal priznani odvetnik Ross Goodman.

Tako se je namreč govorilo že pretekla dva tedna, Ross je o raperjevi obrambi govoril tudi javno, češ da policisti in tožilec nimajo ne usodnega orožja ne avtomobila, iz katerega je Tupacov morilec streljal; ob očitni odsotnosti tovrstnih materialnih dokazov pa tudi, da nimajo nobene priče.

Umorjeni raper je letos poleti posthumno dobil svojo zvezdo na pločniku slavnih. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Davis je namreč še edini preživeli, tako ali drugače povezan z odmevnim zločinom. A čeprav je to »nadvse očitno obrambno strategijo« Ross obešal na veliki zvon, na koncu ob Davisu kot svojem novem klientu ni stal med med četrtkovim branjem obtožnice. Čemu, ni razkril.

Ostre kritike na račun policije

Spomnimo. Dolga policijska preiskava brez osumljencev je sprožala ostre kritike na račun policije, češ da se zaradi umora temnopoltega glasbenika, ki je v svojih besedilih kritiziral policijsko nasilje, ni dovolj potrudila. Nato pa je julija vnovič začela preiskovati Tupacov umor, pri tem so preiskali tudi hišo Davisove žene Paule Clemons.

Slaba dva meseca pozneje, bilo je 29. septembra, pa so aretirali Davisa. Ta vse od tedaj brez varščine sedi v priporu in čaka na sojenje. Pred poroto, ki ga je nato tudi uradno obtožila, ni pričal, zavrnil je tudi vsakršne pogovore z mediji. Zdaj, med branjem obtožnice, se je razglasil za nedolžnega, v torej pa bo sodnik razpisal datum začetka sojenja. Če bo spoznan za krivega, ga čaka dosmrtni zapor, tožilstvo je namreč sklenilo, da smrtne kazni ne bo dalo na mizo.