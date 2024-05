Anya Taylor-Joy ni želela jokati: »Ubila ga bom z golimi rokami«

Anya Taylor-Joy je v intervjuju za britanski GQ povedala, da se je pogosto borila, da bi njeni liki na platnu izražali jezo. Večkrat se je izkazalo, da naj bi njen lik v scenariju jokal, ko je bil po besedah igralke v resnici jezen.

»Razvila sem sloves, da se borim za žensko jezo, kar je čudno, saj ne spodbujam nasilja – ampak spodbujam, da se na ženske gleda kot na ljudi,« je povedala Taylor-Joy. »Tudi ženske imamo reakcije, ki niso vedno nežne ali dostojanstvene.«

Anya se je prvič borila za izražanje tega pristnega čustva v svojem igranem prvencu The Witch režiserja Roberta Eggersa. Napisano je bilo, da bi njen lik, Thomasin, jokal med prizorom, v katerem jo vlečejo čez domače dvorišče, potem ko je bila obtožena, da je čarovnica.

Anya Taylor-Joy je zaslovela v nadaljevanki Damin gambit. FOTO: Foto Charlie Gray /netflix

Solze je le s težavo priklicala, na koncu pa dejala: »Jezna je; zelo je razjarjena. Vedno znova so jo krivili, ona pa ni naredila ničesar. Moramo prenehati z jokom,« je rekla Eggersu. Režiser je spremembo odobril. Anya se je s to izkušnjo naučila, da se lahko na snemanju postavi zase.

»Ubila ga bom z golimi rokami«

To je storila tudi med snemanjem filma The Menu, ko je scenarij zahteval, da se njenemu liku po licu potoči ena sama solza, ko odkrije, da jo je fant pripeljal na razkošno zasebno večerjo z namenom, da umre.

»Na katerem planetu živimo?« je Taylor-Joy vprašala, ko je izvedela, da bi med tem prizorom morala jokati. »Rekla sem: skočila bom čez mizo in ga poskusila ubiti z golimi rokami, ne pa jokala.« Režiser Mark Mylod in soigralec Nicholas Hoult sta se s spremembo strinjala.

Eggers je bil odprt za njene nasvete tudi med snemanjem njunega drugega skupnega filma, The Northman. Ta je vseboval prizor, kjer mora Anyin lik moškega odvrniti od tega, da bi se je dotaknil proti njeni volji.

»Anyina ideja je bila, da Olga svojo roko polije z lastno menstrualno krvjo, preden Fjölnirja udari po obrazu,« je razkril Eggers in dodal, da je vedel, da je bila to prava ideja, saj je bila »zelo močna, kljubovalna in nepozabna gesta.«

Anya se je iz izkušenj naučila, da se lahko na snemanju postavi zase. FOTO: Clodagh Kilcoyne Reuters

»Kljub svojemu zagovarjanju ženske jeze pa nikoli nisem bila jezna oseba,« je povedala. »Dolgo časa sem se jezila samo na račun drugih ljudi. «

»Sem res močna zagovornica ženskega besa,« je dodala. »Živali smo in pride do točke, ko se nekdo preprosto razpoči.«