Anne Hathaway je hvaležna Christopherju Nolanu

Hollywoodska zvezdnica Anne Hathaway pravi, da se lahko le britanskemu režiserju Christopherju Nolanu zahvali za ponovni zagon igralske kariere, ko se je leta 2013 proti njej na družbenih omrežjih vsul pravi plaz kritik, potem ko je prejela oskarja za Nesrečnike.

Kakor je povedala v intervjuju za revijo Vanity Fair, je nihče ni hotel najeti za nove filmske projekte, in to samo zaradi spletnega sovraštva, ki je dosegalo prav neverjetne razsežnosti. Dokler ni vstopil Nolan.

Christopher Nolan ji je ponudil vlogo v Medzvezdju.

Anne Hathaway z oskarjem za najboljšo stransko vlogo v Nesrečnikih FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Toksična identiteta?

»Veliko ljudi ni hotelo imeti opravka z menoj, ker se jim je zdelo, da je moja spletna identiteta postala preveč toksična. A imela sem angela varuha – Christopherja Nolana, ki ga je to prav malo brigalo in ki mi je dal eno najlepših vlog v enem najboljših filmov v moji karieri,« je povedala Anne Hathaway, pri čemer je mislila na vlogo znanstvenice Amelie Brand v Nolanovem znanstvenofantastičnem filmu Medzvezdje iz leta 2014. Hathawayeva je dve leti prej nastopila v Nolanovem batmanovskem filmu Vzpon viteza teme kot Selina Kyle oziroma Catwoman. »Ne vem, ali se je zavestno odločil, da me podpre – učinek je že bil tak,« je povedala. »In moja kariera ni izgubila zagona, kakor bi ga lahko, če me ne bi podprl.«

Ostala je pokončna

Spletni fenomen, imenovan tudi Hathahate (kar bi lahko prevedli v hathasovraštvo ali hathasrd), se je začel po podelitvi oskarjev leta 2013, ko je Anne prejela zlati kipec za najboljšo stransko žensko vlogo v muzikalu Nesrečniki. Izvora spletnega sovraštva ni mogoče natančno določiti, začelo pa se je na družbenih omrežjih, kjer so uporabniki kritizirali prav vse v zvezi z njo, od njene Pradine obleke do zahvalnega govora na oskarjih. Viralni pojav je privedel celo do neutemeljenih spisov o njenih domnevnih negativnih lastnostih in nesramnem vedenju.

Na družbenih omrežjih so jo hudo kritizirali in pisali o njeni toksičnosti.

Christopher Nolan se ni oziral na gonjo proti Hathawayevi. FOTO: Mike Blake/Reuters

Igralka je Vanity Fairu zaupala, da je bilo vse to zelo neprijetno doživljati. »Rešitev je v tem, da ti to ne sme priti do živega. Ostati moraš pokončen, kar zna biti precej naporno. Lahko si sicer rečeš, da se ne boš izpostavljal in vzbujal pozornosti, a če si igralec, tako pač ne gre,« je pojasnila. Že pred leti je v intervjuju za revijo Harper's Bazaar priznala, da se je po oskarjih počutila, kot da bi jo nekdo boksnil v trebuh, leta pozneje pa je v pogovoru za tabloid The Sun povedala, da ji je vse skupaj dalo novo moč. »Ko se začne sranje, se ga ne smeš ustrašiti, ampak ga sprejeti in iti s tokom naprej.«