Angelina Jolie naj bi tožila FBI, zlorabo otrok Brad Pitt kategorično zanika

Skoraj sedem let se je odvrtelo, odkar je odzvonilo dveletnemu zakonu med Angelino Jolie in Bradom Pittom, ki sta po vložitvi ločitvenih papirjev že tri leta tudi uradno spet samska. A vendar se njuna žolčna ločitvena saga še kar vleče, vanjo pa naj bi zvezdnica vpletla celo FBI.

Vprašanje skrbništva je še odprto. FOTO: Profimedia

Kot anonimna tožnica, ki skriva identiteto pod imenom Jane Doe, naj bi po sodni poti od FBI namreč zahtevala, da ji izroči podatke glede njihove preiskave družinskega nasilja, ki se je zgodilo pred več leti na zasebnem letalu, vanj pa naj bi bili vpleteni tudi tedaj mladoletni otroci.

Zveni kot zgodba, ki je leta 2016 polnila naslovnice časopisja in v kateri so glavne vloge odigrali Brad, Angelina in njun tedaj 15-letni posvojeni sin Maddox. Kar daje slutiti, da se za Jane Doe v resnici skriva hollywoodska težkokategornica, je tudi, da anonimno tožnico zastopa nadvse pomembna odvetnica Amanda Kramer.

Ta je v imenu svoje varovanke tudi že zaprosila sodišče, da vse, povezano s tekočo tožbo, ostane zapečateno in skrito javnosti, tako zaradi zasebnosti družine kot zaradi tega, ker sta tako njena varovanka kot njen bivši mož znani javni osebi.

Spomnimo: leta 2016 naj bi na zasebnem letalu med poletom iz Francije proti ZDA počilo med tedaj še poročenima Angelino in Bradom, v spor pa naj bi se vmešal Maddox in s tem požel očimov bes. Ali je šlo le za povzdignjen glas ali, kot se je šepetalo, celo za klofuto, vedo le vpleteni, je pa Angelina le nekaj dni kasneje vložila ločitveni zahtevek in zahtevala polno skrbništvo. Vmešala pa sta se tudi FBI in služba za socialno delo ter hollywoodskega igralca zaradi obtožb domačega nasilja, tako verbalnega kot fizičnega, vzela pod drobnogled.

Zlorabo otrok je Pitt seveda kategorično zanikal, FBI je tudi po dveh mesecih brez kakršne koli ovadbe svojo preiskavo zaprl, Brad pa je dosegel deljeno skrbništvo. A ta dogovor je bil zgolj začasen, glede skrbništva se zvezdnika namreč še vedno bodeta, Joliejeva naj bi poskušala na vsak način najti kaj obremenilnega proti bivšemu možu. Prav to je tudi eden izmed kazalnikov, ki pravnim strokovnjakom govorijo, da je anonimna tožnica Angelina.

Se za anonimno tožnico skriva igralka? FOTO: Henry Nicholls/Reuters

»Ni veliko precedensov, da bi FBI posredoval informacije o svojih preiskavah, ki so jih zaprli brez obtožbe. Angelina se najverjetneje poskuša dokopati do kakršnega koli podatka, še tako majhnega, ki bi ga lahko izrabila proti Bradu in mu škodovala. To je precej obupano iskanje podatkov na slepo, najti želi nekaj, česar v FBI-jevem zapisniku verjetno sploh ni, ter to razkriti.«

S tožbo, za katero naj bi stala Joliejeva, se želi tožnica dokopati do podatkov o preiskavi domnevnega domačega nasilja. Upa, da bo preiskavo tako bolje razumela in dobila informacije, ki da jih potrebuje, da bodo otroci lahko dobili ustrezno zdravniško oskrbo in terapevtsko svetovanje. Zaradi incidenta, ko naj bi jih verbalno in telesno napadel njen tedanji mož, naj bi namreč še vedno doživljali travme.

Tožnica ne želi razkriti svoje identitete, ker ima status javne osebe, prav tako pa ima status javne osebe njen bivši mož.

FBI je tudi obtožila, da je ni obvestil, da je zaključil preiskavo, to naj bi izvedela šele iz medijev, izvedeti pa želi tudi, čemu proti njenemu možu niso vložili obtožnice. FBI tožbe, ki je v teku, ne more komentirati. A po nekaterih navedbah naj bi urad posredoval podatke o preiskavi tako Angelini kot Bradu že pred šestimi leti, ko so primer zaprli.