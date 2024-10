Je zdaj uradno? Angelina Jolie je objavila fotografijo svojega novega fanta

Kot kaže, je igralka Angelina Jolie (49) spet zaljubljena in tega ne skriva več tako kot prej. Na družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija Akale (40), umetnika in aktivista, s katerim naj bi bila Joliejeva v razmerju in jo je nedavno spremljal na beneškem filmskem festivalu.

In zdaj se je nekdanja žena Brada Pitta odločila narediti še korak dlje, vsaj kar zadeva javnost. Na Instagramu Atelier Jolie, ki je profil istoimenskega ustvarjalnega kolektiva, ki ga je ustanovila igralka, se je pojavila galerija panela, ki ga je vodila. Na fotografijah je Angelina intervju z gostom Mustafo, ki je predstavil svoj debitantski album, ter nekaterimi gosti.

Skupaj sta eno leto

Tako se je med občinstvom znašel Akala, prišla pa je tudi igralka Zoe Kravitz. Akala, čigar pravo ime je Kingsley James McLean Daley, je bil z Angelino dva dni prej na premieri njenega filma Maria v New Yorku, v zvezi pa naj bi bila že več kot leto dni. Skupaj sta potovala in se maja lani odpravila na Jamajko, konec decembra so ju fotografi ujeli na večerji v Milanu. Večkrat se je družil tudi z njenimi hčerkami in viri pravijo, da je to nekaj, kar Jolie zelo ceni.

»Povezuje ju zanimanje za aktivizem in skupna strast do potovanja in odkrivanja različnih kultur. Dolgo je minilo, odkar je čutila to vrsto privlačnosti,« je prej povedal vir, poroča Daily Mail.

Akala je zgodovinar, pesnik, novinar, reper in strasten ljubitelj gledališča in umetnosti. Odraščal je v umetniški družini in se že od malih nog srečal z gledališčem in glasbo. Doslej je izdal pet studijskih albumov. Leta 2018 je izdal svojo prvo knjigo Domorodci: Rasa in razred v ruševinah imperija.

Brad Pitt poljublja skoraj 30 let mlajšo

Angelina Jolie se je pred nekaj leti ločila od igralca Brada Pitta, kar je vplivalo tudi na njune otroke. Nedavno se je njuna hčerka Shiloh po 18. letu odločila opustiti očetov priimek. Celoten proces je začela maja po svojem rojstnem dnevu, zdaj pa je njeno polno ime Shiloh Nouvel Jolie.

Da bi se izognili nevšečnostim, ki bi lahko nastale med nekdanjim zakoncem, so Angelino Jolie in Brada Pitta 'ločili' v Benetkah. To pomeni, da so bili filmi, v katerih sta igrala, prikazani ob različnih dnevih, da se ne srečata. In Brad tudi tokrat ni prišel sam, ampak mu je družbo delala skoraj 30 let mlajša izbranka Ines de Ramon, poroča 24sata.hr.

