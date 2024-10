Brad in Angelina: dvajset let od razvpite ljubezni (Suzy)

Težko je verjeti, da mineva dvajset let, odkar sta začela strastno pot do idealne družine, ki sta si jo tako želela. Predvsem zato, ker sta zadnjih osem let zapletena v težko ločitveno vojno, v kateri se kreše na povsem drugačen način, kot se je pred dvema desetletjema.

Nedvomno je bil to eden največjih škandalov moderne dobe, ko se je poročeni Brad zagledal v Angelino. Čeprav sta trdila, da med njima ni bilo nič, dokler je bil on poročen, sta oba v poznejših intervjujih dejala, da sta se zaljubila na snemanju. O tem so pričale fotografije, ki so nakazovale na več kot prijateljsko sodelovanje.

Januarja 2005 sta Brad in njegova žena Jennifer Aniston naznanila, da se razhajata. Aprila so svet obkrožile fotografije Brada in Angeline v Keniji na plaži, kjer sta se sprehajala in igrala z njenim sinom Maddoxom. A ob vseh promocijskih dogodkih za film in celo na premieri sta vsemu navkljub stala daleč vsaksebi, kot da med njima ne bi bilo nič.

Da sta par, sta potrdila šele januarja 2006, ko je Angelina pokazala nosečniški trebušček. Pred tem jo je on že spremljal, ko je v Etiopiji preteklo poletje posvojila Zaharo, a šele ob naznanitvi nosečnosti je vložila zahtevo, da se tudi posvojena otroka pišeta Jolie-Pitt. Fotografije prve biološke hčere sta prodala za mastne denarje v dobrodelne namene. Na prvem javnem dogodku sta se na rdeči preprogi pojavila šele na njeni premieri filma Dobri pastir.

Shiloh še ni upihnila prve svečke, ko sta posvojila Paxa iz Vietnama in potem leto pozneje naznanila, da pričakujeta dvojčka.

Njuna ljubezen je bila videti popolna. Sijala sta na vsaki rdeči preprogi, zdelo se je, da je njuno življenje povsem brez težav. Redno sta drug o drugem govorila v presežnikih in zatrjevala, da sta našla sorodno dušo.

Avgusta 2014 sta si obljubila večno zvestobo in bila potem vedno videti le še bolj zaljubljena. Poročila sta se, ker so pri tem tako močno vztrajali njuni otroci, sta poudarjala. Ko se je odločila za preventivno odstranitev dojk in pozneje še jajčnikov, ko se je izkazalo, da je nosillka genske mutacije, naj bi ju to samo še bolj povezalo, sta zatrjevala.