Ponosni Jože Potrebuješ: mlajša hči je njegova zvezda (Suzy)

Rek, da jabolko ne pade daleč od drevesa, še kako drži za hčerki Jožeta Potrebuješa. Vodja Čukov je na starejšo Petro, ki je po poklicu vzgojiteljica in že nekaj časa skrbi za promocijo skupine, ter mlajšo Evo, ki od otroštva pogumno koraka po glasbeni poti, nadvse ponosen.

Eva je od mladih nog vajena odrov in nastopanja.

Na svoji dekleti se lahko vedno in povsod zanese, nekajkrat pa je že naneslo, da mu je Petra pomagala pri pisanju besedil. Tako se je zgodilo tudi pri zadnji skladbi Čukov z naslovom Tišlarski pozdrav, za katero so posneli zabaven videospot. Ob ogledu slednjega so se številni vprašali, kdo je postavna mladenka, ki je pred kamero zapela z Jožetom, Jernejem Tozonom, Miho Novakom in Matjažem Končanom. Glavna zvezda je Jožetova 21-letna hči Eva, študentka ekonomije, športnica in plesna animatorka, ki na nastopih Čukov poskrbi za animacijo najmlajših in z njimi na odru tudi kaj zapoje.