Amber Heard je hčerko povila nadomestna mati

Poklon materi

4 leta je že od konca njenega zakona z razvpitim zvezdnikom.

Trenutno ljubi žensko Po več propadlih razmerjih z moškimi je Amber lani našla ljubezensko srečo v objemu Biance Butti. »Ne opredeljujem se ne kot homoseksualka, ne kot biseksualka, ne kot heteroseksualka. Imela sem uspešna in ljubeča razmerja tako z ženskami kot moškimi. Ljubim, kogar pač ljubim, spol ni pomemben, le človek,« zvezdnica ne verjame v predalčkanje ljudi, sploh ko beseda nanese na ljubezen.

Ženska ne potrebuje poročnega prstana, da bi bila mama. Kaj to, še moškega v resnici ne potrebuje, da bi uresničila svoje sanje o družini! Moderni časi in napredek medicine dopuščajo, da ima lahko vse, kar želi, in to pod svojimi pogoji.»Upam, da smo prišli do točke, ko je postalo normalno, da za zibelko ni pogoj poročni prstan. Pred štirimi leti sem se odločila, da si želim otroka, a sem si ga želela pod lastnimi pogoji,« je dejalain še v isti sapi razkrila, da so se ji sanje uresničile že aprila. Osmega aprila je namreč s pomočjo nadomestne matere postala mamica deklici. »Ona je začetek preostanka mojega življenja.«Svetlolasi lepotici moških nikoli ni manjkalo. A čeprav je bila s svojimi odmevnimi razmerji za tabloidne novinarje prava zlata jama sočnih tračev, Amber nikoli ni na glas izrazila želje po družini, po otrocih. Toda v njej je očitno vseeno tlela želja po podmladku, ki bi ga neizmerno in brezpogojno ljubila. Ta se je razplamtela v ogenj pred štirimi leti, časovno prav tedaj, ko se je precej brutalno končal njen zakon z, s katerim se še vedno vlačita po sodiščih.A na njeno srečo ljubezenska idila ni pogoj za dojenčka. Kot tudi niso nepremostljiva ovira težave s plodnostjo, s čimer naj bi se hollywoodska igralka na tihem spopadala. »Odkrita želi biti z vsem v povezavi z Oonaghinim rojstvom. Preveč je namreč žensk, ki o težavah s plodnostjo molčijo iz sramu in skrbi. Zato ne bo skrivala, kako je sama postala mama, saj jim tako želi sporočiti, da je še kup drugih poti, da dobijo otroka,« je povedal vir in dodal, da njena odločitev, da postane mamica s pomočjo nadomestne matere, ni tičala le v njeni smoli v ljubezni, ampak tudi in predvsem, ker so ji zdravniki dejali, da ne bo nikoli mogla donositi.Pred tremi meseci je začela pisati novo poglavje življenja in se v tem kratkem času že noro zaljubila v svojo malčico. »Oonagh je absolutno čudovita, Amber je povsem omrežila. Vedno je vedela, da si nekoč želi postati mama, in zdaj se ji je uresničila ta njena največja želja. Hvaležnosti do ženske, ki ji je pri tem pomagala, ne more ubesediti.«A kot so se ji z dojenčico uresničile sanje, tako ji je deklica pomagala tudi zapolniti praznino, ki je v igralkinem srcu zazevala minulega maja, ko je izgubila mamo. Srednje ime novorojenčice je namreč poklon igralkini mami, medtem ko je njeno prvo ime Oonagh očitno potegnila iz irščine, kar pomeni jagnje. Po irski legendi pa je bila Oonagh tudi hči kralja Lochlainna, zaradi česar je bilo to ime nadvse priljubljeno na Irskem v srednjem veku, a zdaj spet postaja priljubljeno.