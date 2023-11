Strta Alka Vuica: zaspala je moja sorodna duša

Alka Vuica je na družabnih omrežjih objavila žalostno novico: umrla je njena mama Zdenka.

»Zaspala je moja mamica, moja sorodna duša, pesnica, moja ljubezen, borka, človek z velikim srcem, ena od najbolj čudovitih oseb, kar sem jih kdaj koli srečala, zadnja hrvaška kraljica, kot so ji pravili vsi, ki so jo poznali.

Draga mamica, vsi smo žalostni in žalujemo za tabo, vendar globoko verjamejo, da spet plešeš v očetovem objemu in da sta ponovno skupaj,« je pevka zapisala ob črno-beli fotografiji očeta in mame.

Alkin oče Zvonko se je za vedno poslovil leta 2017, piše dnevnik.hr.

Oba njena starša sta bila glasbenika, mama je igrala klavir, oče saksofonist pa tedaj, ko je hčerka oznanila, da se bo ukvarjala z glasbo, ni bil najbolj navdušen nad njenim načrtom.

Kot je povedala pevka, ji je dejal, da ima glavo v oblakih, a sta bila kasneje oba starša ponosna na njene dosežke.