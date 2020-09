Airbnb ponuja vilo na Bel Airu

25 evrov je treba odšteti za razvajanje v vili.

Ne dotikajte se superg!

Gostitelj bo DJ Jazzy Jeff.

Da bi priljubljeno nanizanko, ki je šest sezon razveseljevala na malih zaslonih, znova približali oboževalcem, se je glavni zvezdnik, tudi pobudnik vnovičnega srečanja slovite zasedbe ob okroglem jubileju, povezal z lastniki vile, ki je imela ključno vlogo v seriji.Vila na Bel Airu sicer ni bila samo prizorišče snemanja, vse epizode so namreč nastale v studiu, je pa veličastna nepremičnina venomer predstavljala zunanjost doma premožnih sorodnikov, h katerim se je, da bi se izognil težavam v domači Philadelphii, priselil glavni junak. Razkošna vila z mogočnimi stebri je tako postala simbol novega življenja, ki si ga je Will ustvaril pri teti Vivian, zdaj pa bodo lahko njegovo izkušnjo podoživeli tudi zainteresirani oboževalci. Smith se je namreč ob tridesetletnici nanizanke povezal z lastniki nepremičnine, ki so privolili, da eno od kril oddajo v najem prek platforme airbnb in gostom omogočijo najbolj odštekan dopust doslej. Odziv je seveda izjemen, le kako ne bi bil, ko pa je Smith takole mamljivo povabil: »Če se vam ta kraj zdi znan, je to zato, ker je še vedno točno tako nor, kot je bil, ko sem se prvič zapeljal po tem dovozu. Tokrat vam predajam ključe, da boste lahko imeli moje krilo graščine popolnoma zase – ampak moje zbirke športnih copat se pa ne dotikajte, ok?« Še privlačnejša pa je cena, kajti za prenočitev v sobi, ki so jo preuredili v slogu Smithovega junaka, je treba odšteti pičlih 25 evrov na noč, v neverjetno ceno pa so vključeni tudi obroki, ki jih bodo gostitelji postregli na srebrnih pladnjih, in uporaba bazena.S prijavo je vsekakor treba pohiteti, kajti vila je na voljo le pet dni v oktobru. Radovednih turistov pa ne bo gostil Will Smith, ampak DJ, ki je sicer največkrat od vseh igralcev nastopal pred belo graščino. Namreč vsakokrat, ko ga je strogi Willov stric Phil ali pa batler Geoffrey vrgel iz hiše.