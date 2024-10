Afera P. Diddy: kaj pravi njegovih šest otrok

Šest od sedmih otrok P. Diddyja oziroma Seana Diddy Combsa je po aretaciji raperja na družbenem omrežju objavilo skupno izjavo glede dogajanja z njihovim očetom.

Pod njo so se podpisali 33-letni Quincy Taylor Brown, 30-letni Justin Dior, 26-letni Christian, 18-letna Chance in 17-letni dvojčici D’Lila ter Jessie.

Najmlajša hčerka raperja Love Sean šteje komaj dve leti. Dve svečki na torti je upihnila nedavno in na instagramu ji je iz zapora voščil tudi očka: »Rad te imam, oči,« je zapisal ob njenih fotografijah.

P. Diddy ima potomce iz štirih zvez, starejši so v skupni izjavi sporočili: »Zadnjih nekaj mesecev je uničilo našo družino. Mnogi so njega in nas obsodili na osnovi govoric, teorij zarot in lažnih novic, ki so se spremenile v absurd na družbenih omrežjih.«

»Skupaj smo, podpiramo te na vsakem koraku. Sledimo resnici, vedoč, da bo ta zmagala in da nič ne more uničiti naše družine. Pogrešamo te, radi te imamo, oče,« piše People.

V začetku meseca so njegovi otroci prišli na prvo obravnavo v procesu proti očetu, z njimi je bila njegova mama.

P. Diddy je v zaporu v New Yorku, kjer čaka na nadaljevanje sojenja, ki bo maja naslednje leto. Obtožen je spolnega nasilja, spolnega zasužnjevanja, novačenja v namen prostitucije in več drugih prestopkov, seznam se stalno podaljšuje, tako kot se podaljšuje seznam njegovih žrtev.

Nazadnje se je oglasil osebni trener N. N., ki trdi, da ga je Combs 27. junija 2022 omamil in zlorabil v njegovi vili v Los Angelesu. Bilo je na zabavi, potem ko je raper prejel bafto za življenjsko delo.

Obtoženi je leta veljal za najpremožnejšega in najvplivnejšega producenta ter raperja, priljubljen je bil med zvezdami Hollywooda, ki so redno obiskovale njegove zabave.

Del obtožb se nanaša prav na te, saj naj bi bilo na njih prisotno spolno nasilje. Poleg zvezne je proti njemu vloženih tudi več civilnih tožb.