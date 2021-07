Adele ima novega fanta

Rich Paul zastopa največje športnike, med slednjimi je tudi znameniti košarkar lige NBA LeBron James.

33

let je maja praznovala Adele.

Simpatična debeluška pred svojo preobrazbo FOTO: Mike Blake/Reuters

Britanska pevka, ki je maja praznovala 33. rojstni dan, naj ne bi bila več samska. Kot poročajo tuji mediji, je po nekaj letih burnega samskega življenja v zvezi z, znanim športnim agentom, ki zastopa največje športnike, med slednjimi je tudi znameniti košarkar lige NBAPevko in 39-letnega agenta so namreč opazili prejšnji teden na košarkaški tekmi med ekipama Phoenix Suns in Milwaukee Bucks, kar je na glasbeni in športni sceni dvignilo precej prahu. Adele, ki je že od nekdaj zelo skrivala svoje zasebno življenje, domnevne zveze še ni potrdila niti zanikala, prav tako je tudi njen morebitni novi spremljevalec do zdaj zelo diskreten glede svojega življenja.Samska je že od leta 2019, ko se je ločila od, s katerim imata osemletnega sina. Uradno je bila njuna ločitev končana šele lani, a niti po njej ni imela miru pred mediji, saj za ljubezensko življenje te simpatične pevke z angelskim glasom vlada povsod veliko zanimanje. Nazadnje so ji lani poleti pripisali, da je na skrivaj v zvezi z raperjem. Zalotili so ju namreč med skupnimi nakupi v San Bernardinu v bližini Los Angelesa.Zvezdnica je svet razburkala lani, ko je v enem letu shujšala za kar 50 kilogramov. Ko se je v novi podobi pojavila oktobra lani v znamenitem šovu Saturday Night Live, mnogi niso mogli verjeti njeni spektakularni preobrazbi. Čeprav je znano, da se je hujšanja lotila zaradi sina, je Adele šaljivo pojasnila, kako ji je to uspelo.»Vem, da se zelo razlikujem od takrat, ko ste me nazadnje videli. A v resnici sem morala zaradi vseh omejitev in prepovedi zaradi covida potovati lažja. Pravzaprav sem lahko s sabo vzela le polovico sebe in to, kar danes vidite, je tista polovica, ki sem jo izbrala,« se je pošalila, občinstvo pa ji je namenilo gromki aplavz. Ni pa v njenem življenju vse samo lepo. Po ločitvi in prepolovitvi svoje teže je povedala, da ji nič ne manjka in da je zaljubljena v svoje življenje, a vendar jo je letos spomladi, le nekaj dni po njenem rojstnem dnevu, udarila žalostna novica o smrti njenega očeta. Čeprav z njim ni imela dobrega odnosa, in je na podelitvi grammyjev pred nekaj leti celo javno izjavila, da ga nima rada, jo je njegova smrt zelo prizadela.Očeje družino zapustil že pred desetletji, ko je imela pevka šele tri leta. Odločil se je za steklenico in alkohol, ko je pred osmimi leti izvedel, da je zbolel za rakom, pa si je na vse načine prizadeval, da bi izboljšal njun odnos. Predvsem je hčerko prosil, naj mu dovoli spoznati vnuka, a Adele je bila trdno odločena, da ga ne bo spustila v njuno življenje. .