Adam Driver odlično skriva zasebno življenje. Poglejte, kaj vse mu je uspelo skriti

Svojo zasebnost ljubosumno skriva. Še več, zasebno življenje oskarjevskega nominiranca Adama Driverja je kot najbolj varovana državna skrivnost. Ko je zvezdnik prvič postal oče, se je to namreč razvedelo šele leta 2018, ko je njegov sin dopolnil že dve leti.

Igralčev prvorojenec je že šestletnik, njegovega imena pa še vedno ne vemo! Zatorej ni nič čudnega, da se je po osmih mesecih šele zdaj razvedelo, da z ženo Joanne Tucker spet zibata. »Prejšnje leto sem si zaželel hčerko in sem jo dobil. To je izčrpavajoče. Zato bom naslednje leto prosil za uspavala,« je v svojem humornem slogu razkril, da je postal oče še drugič.

10. obletnico poroke sta praznovala.

Minulih šest let, odkar je na pleča prevzel svojo najpomembnejšo vlogo, vlogo očeta, Adam s sinkom vsak dan ustvarja nove spomine. Teh se v šestih letih nabere toliko, da ostanejo le bolj ali manj lepe stvari, medtem ko tiste nekoliko manj prijetne spomine preprosto izbrišemo. A prihod hčerke je Adama že hitro spomnil tudi na vse nadloge, ki jih novorojenček prinese v hišo.

»Moja hčerka je stara osem mesecev. Imam tudi starejšega sina, ta jih ima že šest. Ona pa ima le osem mesecev in nekako sem pozabil, kako bedni so lahko dojenčki,« je dejal zvezdnik.

Igralec ni razkril ne sinovega imena ne datuma rojstva. Povedal pa je, da fantiča navdušuje vse, povezano z dinozavri. FOTO: Press

Ne spi veliko

»Ne spim veliko. Nikakor ne dovolj. Zadnjih osem mesecev dobivam le malo spanca,« je razkril. A kljub nespečnosti se trudi, da bi mu tokrat ostal v spominu prav vsak dragoceni trenutek, tudi če neprespan.

Prvič je šlo vse prehitro mimo mene.

»Prvič je šlo vse prehitro mimo mene. Grozno sem si želel, že navijal za to, da bi moj sin čim hitreje odraščal. Želel sem si namreč, da bi se znal sporazumevati in bi mi znal povedati, kaj je narobe. Zdaj pa sem bolj potrpežljiv in poskušam na poti čim bolj uživati.« Ima tudi več potrpljenja, vse pa je lažje tudi zato, ker je menda hčerki bolj všeč, kot je bil sinu. »Sin prva tri leta z menoj tako rekoč ni želel imeti nobenega opravka.«

Veselo novico je igralec potrdil šele zdaj, a radovedni paparaci so mu prišli na sled že februarja. Adama in Joanne, ki sta letos praznovala 10. obletnico poroke, so namreč ujeli v objektiv na poti iz trgovine. In zvezdnikova žena tedaj nikakor ni več mogla skriti okroglega nosečniškega trebuščka.