22-letni youtuber umrl zaradi podhladitve, objavljeno njegovo zadnje sporočilo

Mladi belgijski avanturist in popotnik Storm De Beul (22), ki je svoja potovanja delil na YouTubu, je umrl v snežnem viharju v švedski divjini, piše Daily Mail.

Babici poslal sporočilo pred smrtjo

Storma so našli mrtvega v švedski Laponiji 30. oktobra. Med potovanjem ga je presenetila močna snežna nevihta, noč pred smrtjo pa je babici poslal sporočilo, v katerem je pisalo:

»Tukaj močno sneži. A ne skrbi, preživel bom.«

YouTuber, ki ga je spremljalo več kot dva tisoč ljudi, je prijatelju poslal tudi video, v katerem je pokazal, da so njegovi čevlji in nahrbtnik polni snega, medtem ko mu je veter uničil šotor, v katerem je prejšnje noči spal. »Ponoči bo še huje,« je dejal v videu.

Njegov prijatelj ga je opozoril, da je v takšnem vremenu nevarno biti zunaj, vendar Storm takrat ni bil zaskrbljen.

»Nikoli ga nisem videl zaskrbljenega,« je za belgijske medije povedal njegov oče Bout.

Imel je zlomljen nos

Njegova mati je razkrila, da je imel njen sin ob najdbi zlomljen nos, kar nakazuje, da je padel.

»Gotovo je dolgo trpel in umrl sam. Nenehno si predstavljam njegove zadnje trenutke. To me boli,« je dodala.

Mati Elisabeth je povedala, da ji ni jasno, zakaj je Storm zapustil zavetje. Storm je bil od svojega avtomobila oddaljen en dan hoje. Namenil se je proti vozilu in kontaktiral reševalno službo, kjer je sporočil, da je poškodovan in potrebuje pomoč. Kljub temu oblasti zaradi slabih vremenskih razmer niso mogle poslati pomoči, ko pa so naslednji dan le uspeli poslati helikopter, je bilo že prepozno.

Očetova želja po iskanju sinovih stvari

Oče je dejal, da bo, ko bodo vremenske razmere ugodnejše, verjetno spomladi, šel po poti, po kateri je hodil njegov sin, v upanju, da bo našel njegove stvari, ki jih ob smrti ni imel pri sebi.

»Njegova kamera je nekje v snegu, polna fotografij z njegovega zadnjega potovanja. Rad bi jo našel. Vem, da so možnosti majhne, a poskusiti moram,« je povedal oče.

»Bilo je -6 °C, zaradi viharja pa je občutek temperature bil kot -18 °C. Stopala in spodnji del nog so mu zmrznili. Roke pa ne, morda je imel s seboj grelnike za roke,« je dejala mati.