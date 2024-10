12 let zaroke in 2 otroka, potem pa jo je zapustil in se poročil z Lano Del Rey

Lana Del Rey, 39-letna pevka uspešnice »Summertime Sadness«, se je 26. septembra v Louisiani poročila z 49-letnim ločenim očetom dveh otrok, Jeremyjem Dufrenom. Dva dni po njuni poroki pa je njegova nekdanja partnerica Kelli Welsh za Daily Mail spregovorila o njunem razmerju.

»Sem v šoku, ker sva bila zaročena 12 let, on pa se je poročil po enem mesecu,« je povedala 45-letnica. Z Dufrenom sta se prvič zapletla v najstniških letih, a se nato razšla. Kasneje sta ponovno začela zvezo, potem ko se je on ločil od tedanje žene Gine.

Po poročanju Daily Maila sta se zaročila leta 2012, eno leto po tem, ko sta obnovila zvezo, vendar sta se dokončno razšla oktobra 2023. Welsh, ki ima 20-letno hčer iz prejšnjega razmerja, je sicer pohvalila Dufrenovo osebnost: »Je zelo zaščitniški, delaven in možat moški. Vedno je bil tisti, ki je dajal, zato je lepo, da zdaj nekdo daje njemu, kar si tudi zasluži. Je zelo zanesljiv človek.«

Dodatno je pohvalila Dufrena kot ljubečega, zaščitniškega partnerja, kar ga, meni, dela zelo privlačnega. Pravi, da je njegova poroka s slavno pevko točno tisto, kar je potreboval. Kljub kratkemu razmerju Welsheva verjame, da je ljubezen med Dufrenom in Del Reyevo resnična: »To ni lažna sreča – on je resnično zaljubljen vanjo,« je dejala.

Tradicionalna bela obleka

Na poročni dan je pevka nosila tradicionalno čipkasto obleko, v laseh je imela moder trak, kot je poročna tradicija. Dufrene si je nadel temno obleko z bleščečo verižico in rjave mokasine. Na poroki so bili prisotni tudi Lanin oče Rob Grant, njena sestra Caroline in brat Charlie.

Njena obleka je močno spominjala na tiste, ki so jih dame na ameriškem jugu nosile v drugi polovici 20. stoletja, in se je krasno podala k okolju, dolge lase si je nevesta spela v nizek čop, da ji je prek ramena padal skoraj do pasu.

Mladoporočenca sta se prvič srečala leta 2019, ko je Lana Del Rey nastopala v Louisiani in se pridružila Dufrenu na enem od njegovih turističnih ladijskih ogledov – s tem se namreč on ukvarja poklicno. Takrat je pevka na instagramu delila navdušenje nad njegovo storitvijo in spodbudila sledilce, naj rezervirajo voden ogled pri njegovi agenciji.

Da je v zvezi, je razkrila šele pred enim mesecem. FOTO: Instagram

Šele avgusta letos so ju prvič opazili skupaj kot par, ko sta se držala za roke na glasbenem festivalu. Mesec dni kasneje sta skupaj v New Yorku obiskala poroko manekenke Karen Elson in lastnika Electric Lady Studios Leeja Fosterja. Ostalo je, kot pravijo, zgodovina.