Pretresljive fotografije manekenke: Take bolečine še nismo čutili

Ameriška manekenka in televizijska voditeljica(34) in njen mož, glasbenik(41) sta strta; Chrissy je morala v začetku tedna v bolnišnico zaradi hujših krvavitev, sedaj pa je sporočila, da je izgubila otroka, ki ga je nosila pod srcem.»Šokirani smo in čutimo bolečino, o kakršni le slišiš, bolečino, kakršne nismo še nikoli čutili. NIsmo mogli ustaviti krvavitve in dati našemu otročičku tekočin, ki jih je potreboval kljub obilni transfuziji. Preprosto ni bilo dovolj,« je manekenka opisala dramo v bolnišnici v Los Angelesu. »Nikoli se nisva odločila, kako bo najinim otrokom ime do zadnjega trenutka, potem ko so bili rojeni, tik preden smo zapustili bolnišnico. A iz nekega razloga sva začela tega otročička v mojem trebuhu imenovati. Zato bo za nas vedno ostal Jack. Jack je trdno delal, da bi bil član naše male družine in to tudi bo, vedno,« je razkrila, kako bi bilo malčku ime.Chrissy, ki ima z Johnom hčer(4) in sina(2) je objavila srce parajoče fotografije iz bolnišnice. Pred dnevi je povedala, da je na prisilnem počitku zaradi krvavitev in da je sredi nosečnosti.