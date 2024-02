Zvezda tudi Bojanu Umeku

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, so v Celju zaznamovali s kulturno prireditvijo, ki je bila posvečena prejemnikom celjskih zvezd, Bojanu Umeku, Katji Gorečan in dr. Bojanu Himmelreichu, režiser Luka Marcen pa je s plesno-gledališko uprizoritvijo pesmi v prozi Dušana Jovanovića in s prepletom glasbe na edinstven način oplemenitil praznični večer.

Sveže upokojeni igralec, član ansambla SLG Celje, je priznanje celjske zvezde prejel za življenjsko delo. Član ansambla SLG Celje je bil od leta 1984 do upokojitve novembra 2023. V izjemno bogati karieri se je srečal z najrazličnejšimi gledališkimi poetikami in se izkazal v raznorodnih gledaliških izrazih.

Vsi prejemniki letošnjih priznanj celjske zvezde s celjskim županom Matijo Kovačem (prvi z leve)

Na celjskem odru je bil stalnica, na njem je odigral več kot 90 nepozabnih vlog. Kot je dejal, se mu po decembrskem slovesu od odrskih desk ni niti sanjalo, da »cirkusa« še ni konec.

V številne tuje jezike

»Sem pa seveda vesel in ponosen, da me je doletela še ena velika čast. Letos pa tudi mineva 40 let od mojega prihoda v Celje iz rodnega Krškega. In vesel sem, da so me Celjani hitro vzeli za svojega,« je dejal ob prejemu priznanja Bojan Umek. Priznanje celjska zvezda pa je prejela tudi pisateljica in pesnica Katja Gorečan, ki kot praktična dramaturginja prav tako sodeluje s SLG Celje, kot mentorica pa je dejavna tudi v programu za razvoj in aplikacijo uprizoritvenih gradiv.

Prepoznavna je v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru, saj so njena dela prevedena v številne tuje jezike. Prav tako je priznanje celjska zvezda prejel arhivist v Zgodovinskem arhivu Celje dr. Bojan Himmelreich, ki je s svojim raziskovalnim delom že večkrat prispeval k razumevanju in ohranjanju celjske zgodovine, v zadnjih dveh letih pa izstopata predvsem dva njegova projekta, in sicer pregledna razstava z naslovom Je bilo v Celju dovolj mostov? in razstava z naslovom Filatelija v arhivih, arhivi v filateliji ob 100-letnici filatelije v Celju.

Sicer pa so letošnji kulturni program sooblikovali režiser Luka Marcen, dramski igralci Lucija Harum, Eva Stražar, Urban Kuntarič in Žan Brelih Hatunić, plesalka Lara Ekar Grlj, glasbenik Martin Vogrin in Mešani pevski zbor I. gimnazije v Celju.