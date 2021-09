Zreški kovači nekoč in danes (FOTO)

Sofija Mrzdovnik, Miha Lesjak in Petra Mrzdovnik so zapeli slovensko himno. FOTO: Aleš Mrzdovnik

Zreški kovači nekoč FOTO: Zreški Kovači

Za naslovno Sprehod pod gradom je aktualna zasedba Zreških kovačev posnela videospot.

29

skladb je bilo skupno posnetih od leta 2006 do letos.

Zreški kovači se je imenovala zasedba, v kateri so zveneli dve violini, klavirska harmonika, akustična kitara in kontrabas. Prvič so javno nastopili na eni od prireditev v Zrečah leta 1958 in pet let veliko nastopali doma, po okoliških krajih in širši okolici. Na njihovem repertoarju so bile njihove lastne skladbe, takratna popularna glasba pa tudi Straussovi valčki. Za Radio Slovenija so posneli štiri skladbe.Ansambel je že leta 1963 prenehal nastopati, ker je Zreče zapustil vodja ansambla in postajenačelnik, skladbe Zreških kovačev pa so tonile v pozabo. Leta 2006 je z njihove glasbene zapuščine prah odpihnil studijski ansambel Novi Zreški kovači. »Tisto leto so Zrečani praznovali 800 let prve pisne omembe kraja, zato so se popeljali po zgodovini z zreškim vlakom in osmimi melodijami ansambla Zreški kovači, v katerih so Zrečane spomnili na stare čase.Leta 2009 so posneli še pet novih skladb, ki so jih posvetili Halozam in okoliškim krajem, kjer je bil rojen tudi vodja ansambla Franjo Kozelj. Leta 2016 so posneli še osem skladb, ki jih prvotni ansambel še ni izvajal in so čakale, da jih uvrstijo v repertoar,« pripoveduje, vodja novejših Zreških kovačev, profesorica matematike in fizike, ki drži v rokah vse organizacijske niti, obenem pa vodi vokalno skupino Expe.Letos so ustvarili še nekaj novih avtorskih melodij, v katerih so poskušali ohraniti nekdanji značilni zven ansambla, v katerega besedila so vtkali Zreče, ljudi, naravo in stare običaje. V studiu Multimedijaiz Zreč so posneli osem skladb, ki jih še lahko tako ali drugače pripišemo duhu in izročilu ansambla Zreški kovači. Od leta 2006 do letos je bilo posnetih 29 skladb, pri projektu pa je sodelovalo kar 15 glasbenikov. S tem je opus ansambla Zreški kovači izčrpan, njihove pesmi pa postajajo del glasbenega bogastva Zreč.In kdo so člani današnje zasedbe? Pojejo, Petra Mrzdovnik in, harmonikar je, ki ustvarja tudi melodije, bas kitaro igra, kitaro Gusti Gorjup, ki je hkrati umetniški vodja zasedbe in tonski mojster, violini pa igratain. Na zgoščenki z naslovom Sprehod pod gradom je osem skladb, poleg omenjene naslovne še Kožuhanje, V krošnjah naših gozdov, Zemlja naj živi, Majski večer, Sanje o ljubezni, Zreče, ti vas prelepa in Pomladni cvet. Za naslovno Sprehod pod gradom je aktualna zasedba posnela videospot, in sicer del na zreškem gradu Lošperk, del pa v Gostišču Pod Roglo, pri tem pa so k sodelovanju povabili Folklorno skupino Jurij Vodovnik Skomarje; za snemanje in montažo videospota je poskrbel. Besedilo pesmi je ustvaril, melodijo paZreškim kovačem nastopov ne manjka. Nedavno so v Zrečah slovesno pričakali prihod parne lokomotive na železniško postajo: januarja je namreč minilo natanko sto let, odkar je po izgradnji ozkotirne železniške proge v kraj pripeljal prvi vlak, in skoraj 60 let od takrat, ko je po ukinitvi proge odpeljal zadnji. Prav tako so bili pevci Zreški kovačev med nastopajočimi na letošnjem zreškem občinskem prazniku. Ker se Brigita Petre zaradi bolezni ni mogla udeležiti nastopa, jim je na pomoč izjemoma priskočilaLetošnji zlati grb Občine Zreče pa je prejel Martin Mrzdovnik, idejni oče in pobudnik ohranjanja dediščine Zreških kovačev. Njegova vnukinjaje z mamo Petro ter Miho Lesjakom na slavnostni občinski seji Občine Zreče in 30-letnici samostojnosti Slovenije zapela tudi slovensko himno.