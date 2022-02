Znanih prvih šest izvajalcev, ki se bodo borili za zmago na Emi

Na Televiziji Slovenija je potekal prvi predizbor za Emo 2022, v katerem se je predstavilo 10 izvajalcev, v finale pa se jih je uvrstilo šest: Batista Cadillac s pesmijo Mim pravil, July Jones – Girls Can Do Anything, Stela Sofia – Tu in zdaj, Manouche – Si sama?, David Amaro – Še vedno si lepa in Luma - All In.

Tri zmagovalce je izbrala strokovna žirija, tri pa prek telefonskega glasovanja občinstvo.

Drugi predizbor bo na sporedu prihodnji teden, 12. februarja, finale pa 19. februarja.

Naslednjo soboto se bodo za mesta v finalu potegovali Mia Guček, Gušti in Leyre, Klara Jazbec, Vedran Ljubenko, Leya Leanne, LPS, Anabel, BQL, Hauptman in Eva Moškon.