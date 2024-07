Zlovoljni Shrek se vrača že petič

Po skoraj desetletju namigovanj, da se bo na velika platna ponovno vrnil zlovoljni oger Shrek, je to zdaj neizpodbitno. Godrnjavi ljudomrznež, ki je prvič že pred 23 leti ukradel človeška srca, se vrača! In to z originalno glasovno zasedbo Mika Myersa kot naslovnega junaka (s škotskim naglasom), Cameron Diaz, ki je glas posodila njegovi srčni izbranki, bojeviti princesi Fioni, ter simpatično nadležnega Eddieja Murphyja, ki je uglasil Shrekovega vsiljivega samooklicanega najboljšega prijatelja, rigajočega osla.

»Ne preveč daleč, daleč stran ... Shrek 5 prihaja v kinematografe 1. julija 2026 z Mikom Myersom, Eddiejem Murphyjem in Cameron Diaz,« je potrdil kar studio DreamWorks Animation, ki stoji za uspešno animirano franšizo.

V čisto svojem filmu bomo spremljali tudi dogodivščine Shrekovega prijatelja osla. FOTO: Promo Press Release

2001. je v kina prišel Shrek, zadnje nadaljevanje pa leta 2010.

Da se nekaj kuha, je bilo jasno že prejšnji mesec. Tedaj je Murphyju ušlo z jezika, da je prvi del že posnel. »In to bomo počeli letos ter tudi končali. Shrek prihaja, pa tudi osel bo dobil svoj film,« je bleknil Murphy, nato pa še razčistil, da ne delajo obeh filmov hkrati, pač pa da se bodo filma, ki se bo vrtel okoli njegovega osla in njegovih dogodivščin, lotili, ko bo Shrek končan.

Očitno je zdaj vse že vklesano v kamen, tudi to, da se za mikrofone pravljičnih junakov vrača originalna zasedba. A česa drugega verjetno niti ne bi dopustili, saj je Chris Meledandri, prvi mož studia Illumination za računalniško animacijo, ki tesno sodeluje s filmskim studiem DreamWorks in je sodeloval tudi pri Shrekovi franšizi, že pred leti dejal, da gre levji delež uspeha filma pripisati prav izjemnim glasovnim nastopom igralcev, ki so tičali za animiranimi podobami. Zato o morebitni zamisli, da bi v nadaljevanjih junakom dal glas kdo drug, ni želel nič niti slišati.

Meteorski uspeh

Na orjaškem zelenem ogru sicer ni prav nič pravljičnega ali junaškega. Vsaj na prvi pogled ne. Pa vendar si je že leta 2001, ko je prvič prišel v kinematografe, podjarmil svet in osvojil tudi filmsko kritiško srenjo, tako da ga je ovenčala z oskarjem za najboljši animirani film. Ta meteorski uspeh je še potrdilo njegovo nadaljevanje, saj je v kinoblagajne prineslo kar približno 900 milijonov, skoraj dvakrat več kot original, oba pa sta se na canskem filmskem festivalu potegovala tudi za najprestižnejšo zlato palmo.

Eddie Murphy se je zagovoril, da so del filma že posneli. FOTO: Mario Anzuoni7Reuters

Temu tretji in četrti film nista zmogla več slediti, vsaj z vidika kritiške hvale ne, še vedno pa sta kovala dobiček kot malokateri animirani film. Zato verjetno ni prav nič presenetilo, ko smo po četrtem Shrekovem nadaljevanju dobili še samostojni film o Obutem mačku (Puss in boots), ki smo ga z glasom Antonia Banderasa spoznali kot ubijalca grdobcev v Shreku 2. Ali se bo Banderas s svojim mačkom pojavil tudi v prihajajočem Shreku, še ni znano, skrivnost ostaja tudi zgodba. Se pa za kamere v vlogi režiserja vrača Walt Dohrn, ki je bdel že nad Shrekom 3 in 4, pri petem pa bo združil režijske moči z Bradom Ablesonom, ki se je podpisal pod animirano uspešnico Minioni: Grujev vzpon.