Žan Serčič je bil doma čustven

Pri rosnih šestnajstih smo ga videli stati na odru oddaje Slovenija ima talent, danes pa 27-letni Žan Serčič polni koncertne dvorane po vsej Sloveniji. Skorajda ne mine teden, da ne bi imel nastopa, nazadnje smo ga ujeli v SNG Maribor, kjer je s svojo skrbno izbrano zasedbo glasbenikov pričaral Gala večer, ki ga je štajerska publika dolgo pričakovala.

Čustva in energija so kipeli tako na odru kot v dvorani, Žan je obiskovalce prepričal s svojimi uspešnicami, kot so Zadnja noč in Naj me vzame, ki jih je občinstvo prepevalo skupaj z njim.

Navdihuje ga ljubezen.

Sicer pa je priljubljeni Štajerec tudi v procesu nastanka tretjega studijskega albuma, katerega največji navdih sta ljubezen in podpora, ki jo dobiva od oboževalcev na koncertih.