Zajtrk zvečer in Regen brez dežja (FOTO)

Na zajtrk, etno-šansonsko zasedbo, ki jo sestavljata Laura Krajnc (violina, vokal, tamburin) in Sven Horvat (kitara, vokal), je avditorij Lutkovnega gledališča Maribor oziroma Kulturne četrti Minoriti moral počakati slab teden, saj ga je 2. avgusta odpihnila nevihta, ki jo je soparni Lent nestrpno pričakoval.

Kljub muhastemu vremenu je teatralni duo, katerega delo navdihuje ljubezen do pravljic, zgodb, pripovedk, smešnih anekdot in teatra, poskrbel za nepozabno doživetje pod mogočnim hrastom na brežini Lenta, kjer so se stkali folk in etno glasba s punk šansonom, kabarejem, jazzom, bluesom in popom v trden, alternativni kantavtorski izraz. Dan pozneje so na istem prizorišču nastopili Regen.

Regen so nastopili pod nebom brez oblačka. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mlada skupina, ki jo je najlažje ujeti na valovih Vala 202, je prav tako napolnila avditorij, javnost pa jo najbolje pozna po uspešnici California. »Držimo se tradicije, da vse petke zapolnimo z izvajalci, ki imajo kaj pokazati,« pravi Ksenija Repina, vodja KČ Minoriti, ki bo do konca avgusta še naprej presenečala z dobrim programom.

Zala Kores iz dua De Liri si je koncert ogledala v družbi mame Neve Pipan iz Mestne občine Maribor.

Duo Zajtrk oziroma Laura Krajnc in Sven Horvat

Nina Smerdu, Univerza v Mariboru, in Ksenija Repina, vodja KČ Minoriti