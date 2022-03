Zadnja noč v teatru je šele pravi začetek (FOTO)

Žan Serčič, Štajerec v Ljubljani. Fant, ki je nase prvič opozoril v oddaji Slovenija ima talent, in fant, ki ima resnično rad glasbo, ki jo ustvarja, je danes, deset let po omenjeni oddaji, eden najbolj prepoznavnih in zaželenih slovenskih glasbenikov. Saj poleg tega, da ustvarja svojo glasbo, s katero boža nežne duše, to producira in ustvarja tudi za številne druge slovenske glasbenike in glasbenice. Lansko leto se je pridružil skupini Jana Plestenjaka, in kot kaže, je njegova meja le nebo. Zadnja noč v teatru je dobro sproducirana klubska zgodba, ki jo je minulo soboto organiziral v BTC-jevem SiTi Teatru. Dvorano je razprodal do zadnjega kotička. Kot presenečenje so ga na odru pozdravili Eva Boto, Anabel in Jan Plestenjak, ki zelo dobro ve, koliko mlademu glasbeniku pomeni podpora starega mačka.