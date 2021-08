Za zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov

Po desetletju odsotnosti je Kirsten Dunst znova na velikih platnih. FOTO: Cover Images

Številna znana imena

59

držav bo prispevalo filme.

Festival bodo spremljali omejitveni ukrepi.

Zaradi epidemije covida-19 in nove različice delte je priprava različnih prireditev pač negotova zadeva, a organizatorji se kljub temu ne dajo. Organizatorji enega najprestižnejših filmskih festivalov na svetu, beneškega, so v teh dneh sporočili, da dogodek bo, ter javnost seznanili s podrobnostmi vedno pestrega programa.Po napovedi se bo za glavno nagrado, zlatega leva, potegovalo 21 filmov. Med njimi so Madres paralelas režiserja, The Power of the Dog režiserkein Spencer režiserja. Letošnja 78. izdaja bo med 1. in 11. septembrom, na njej pa bo zastopanih 59 držav.Gledalci si bodo kot prvi film ogledali prav najnovejšo stvaritev omenjenega slavnega španskega režiserja. V Madres paralelas v glavni vlogi igra​, ki je, mimogrede, trenutno v Italiji na počitnicah. Nastopa kot ena od dveh žensk, ki v porodnišnici rodita na isti dan, o njiju pripoveduje film.Njena soigralka je trinajst let mlajšaLjubitelji se bodo razveselili vrnitve nadarjene. Po več kot desetih letih premora jo bomo lahko videli v filmu The Power of the Dog. Po knjigi trenutno ene najbolj vročih italijanskih pisateljicse bo kot režiserka s filmom The Lost Daughter prvič predstavila ameriška igralka. Za zlatega leva se bosta potegovala še dva ameriška filma: The Card Counter režiserjain Mona Lisa and the Blood Moon režiserke. V tekmovalnem programu je rekordnih pet italijanskih filmov, med njimi E Stata la Mano di Dio režiserja. Film je posnel v Neaplju, v njem pa nastopa pogosti Sorrentinov sodelavec, ki je na lanskem beneškem filmskem festivalu prejel srebrnega leva – veliko nagrado žirije – za film New Order, bo letos v tekmi za zlatega leva s filmom Sundown, v katerem je zaigral. V tekmovalnem programu so še filmi iz Francije, Argentine, Čila, Filipinov, Poljske, Rusije, Ukrajine in Venezuele. V vlogi princesebomo lahko videli zvezdnico vampirske sage, ki slavno pokojno članico britanske kraljeve družine upodablja v biografskem filmu Spencer. Scenarij se osredotoča na božični konec tedna, ki ga je princesa Diana preživela z britansko kraljevo družino in med katerim se je odločila, da bo končala zakon s princem. Po besedah direktorja festivalaje pandemija prinesla več ustvarjalnosti in višjo kakovost filmov.Zaradi pandemije covida-19 bodo dogodek zaznamovali omejitveni ukrepi. Predsednik ustanove La Biennale di Veneziaje v ponedeljek dejal, da morajo gledalci vstopnice rezervirati na spletu.