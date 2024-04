Yoko Nono predstavljajo debitantsko skladbo in videospot (VIDEO)

Yoko Nono so iz dnevne sobe, nočnih druženj in pogovorov o življenju in glasbi razvili in osnovali bobnar Blaž Horvat, kitarista Klemen Mlinar in Mark Žakelj, basist Nejc Klun ter pevec in tekstopisec Žan Koprivec Perjet. Vsak od njih je s sabo prinesel izkušnje in znanje ter svoj pogled na glasbo in osnovali so skupino, ki ima v rokavu že skoraj dvajset skladb. Gre za skupino, ki je še pred izidom prve skladbe napolnila ljubljanski Orto bar, predvsem pa stavi na talent, ustvarjalnost, iskrenost in intenzivnost glasbe, ki nam jo bodo predstavljali. Zdaj je pred nami njihova prva skladba Se ti zdi, ki je izšla v teh dneh.

Se ti zdi je iskrena skladba, ki opisuje trenutek, ko na mizo padejo karte in se pokažejo pravi obrazi ter ko od človeka, ki si mu včasih neizpodbitno in slepo verjel, slišiš resnico. In ga lahko s skomigom ramen vprašaš le: »Se ti zdi?«

»Morda se celo nasmehneš svoji naivnosti in odpreš novo stran. Včasih pa do tega trenutka sploh ne pride, saj raje povlečeš zgolj še eno karto in čez nekaj časa zastaviš isto vprašanje. In bodimo iskreni do sebe: morda pa tudi ne,« pravijo fantje o prvi skladbi, ki je ugledala luč sveta, s simboliko igre s kartami pa so skupaj z režiserjem Rokom Mlinarjem posneli tudi videospot, ki deluje kot kriminalka.