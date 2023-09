Vse skrivnosti Sinatre in JFK kmalu na filmskem traku

Frank Sinatra je bil glasbena ikona in veliki osvajalec ter lomilec ženskih src, pred čigar pogledom v barvi spominčic so klonile tudi nekatere največje lepotice njegovega časa, med njimi menda Marilyn Monroe, Lauren Bacall, Judy Garland, Angie Dickinson, medtem ko je omamno Avo Gardner (in še tri druge) popeljal celo pred oltar.

Pevec je omrežil prenekatero lepotico, Avo Gardner pa je popeljal tudi pred oltar. FOTO: Cover Images

Podobno kot njegove osvajalske taktike in trofeje so bile znane tudi njegove povezave z mafijo, četudi še do danes ni povsem jasno, kako je bil legendarni pevec povezan s kriminalno združbo. Te skrivnosti ni uspelo razvozlati niti agentom FBI, ki so ga budno motrili skoraj pol stoletja in v tem času o zvezdniku zbrali 2403 strani dokumentacije. A kljub tej še nerazrešeni uganki se bo dokumentarec televizijskega kanala Channel 4 poglobil prav v to tematiko. Ali, natančneje, pod drobnogled bo vzel odnose med Frankom Sinatro, nekdanjim ameriškim predsednikom Johnom F. Kennedyjem in mafijo.

Mafija je podpirala kariero legendarnega pevca. FOTO: Promo Press Release

Splošno znana skrivnost

Ljubiteljem zgodovine in zgodb ter anekdot o zvezdnikih, dodatno začinjenih z nekaj kriminala, se še v tem letu obeta prava poslastica. Britanska televizija Channel 4 je namreč odkupila pravice za dokumentarni film, katerega poudarek bo poznanstvo med pevcem in Kennedyjem, čigar svak Peter Lawford je bil dober Sinatrov prijatelj. Dokumentarec nastaja pri irski filmski hiši Peninsula Television, do gledalcev pa bo prišel bodisi kot 90-minutni film bodisi kot dokumentarec v dveh delih, vsak dolg približno eno uro.

Ne Sinatra ne JFK nista nikoli javno priznala, da imata povezave s svetom organiziranega kriminala. FOTO: Promo Press Release

Sinatrove in Kennedyjeve vezi z mafijo so splošno znana skrivnost. Oba sta s kriminalno združbo stkala nevidne vezi, si s pomočjo vplivnih mafijcev tlakovala karierno pot in skrivala nevarne skrivnosti. Mafija je podpirala Sinatrovo glasbeno kariero, Kennedyjevim pa pomagala pri kupovanju glasov za zmago na volitvah. Sinatra je užival v Kennedyjevi slavi in je zveze z očarljivim predsednikom izkoriščal za svojo promocijo, tako v očeh prijateljev kot ameriške javnosti, vsaj do marca 1962, ko je bil nepričakovano in nenadno izključen iz predsednikovega družabnega kroga. Vse to obravnava prihajajoči dokumentarni film, pri katerem se njegovi ustvarjalci opirajo tako na intervjuje s poznavalci tematike kot na poročila iz prve roke ljudi, kot sta priznani zgodovinar James Kaplan, ki je o Sinatri napisal več biografij, in Helen O'Donnell, hči Kennedyjeve desne roke Kennetha O'Donnella.