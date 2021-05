Vsak dan se opomni, da mu je lepo

Mladi pevec Anzhe se je v času korone, izolacije, bivanja doma, prepovedi koncertov odločil, da je napočil čas, da kakšno stvar naredi drugače. Ustvarjanje glasbe ni sicer prav posebno drugačno niti v teh razmerah, razlika je le, da je ni moč izvajati v živo pred občinstvom. Čeprav ima tudi sam že vsega skupaj čez glavo, pa je zadnje leto zanj nekaj resnično posebnega.



»Leto 2020 je bilo vsekakor drugačno – naučilo nas je, da moramo vsak dan zajemati s polno žlico. Tudi zame je bilo stresno. Če bi mi pred časom kdo rekel, da se bo zgodilo, kar se je, bi si mislil, da je znorel. Mi je pa dalo priložnost, da kot glasbenik več vlagam vase in v svojo glasbo, od tod pa tudi črpam navdih za pesmi, ki jih ustvarjam,« pove. Sklenil je tudi, da se mu ne da čakati doma, kdaj bo vse skupaj minilo in se spremenilo. »Dovolj je tarnanja, zase lahko rečem, da sem vesel in hvaležen, da živim v Kranjski Gori in da se lahko vsak dan sproti spomnim in opomnim, kako lepo je tukaj,« pravi. Zato je v tem stilu nastala tudi nova skladba. »Pesem z naslovom Men si kul govori med drugim o tem, da je čisto v redu biti drugačen, poseben, in da ni nič narobe, če izstopaš iz množice. Ljudem je to všeč in moram priznati, da me takšni ljudje vedno prevzamejo. Osnovna ideja pesmi pa je seveda neposreden nagovor dekletu, ki ti je všeč, ampak o tem je zelo zgovorno tudi besedilo,« doda. Pošali se o videospotu skladbe. Pravi namreč, da ima tri osebnosti, kar glede na to, v kakšnih časih živimo, pravzaprav sploh ne bi bilo nenavadno. »V videospotu se pojavim v treh različnih vlogah, in sicer predstavljam plesalca, fanboya in resnega moškega,« razloži. Scenarij snemanja se je zaradi ukrepov spremenil v zadnjem trenutku. Snemali so v gledališču na Jesenicah, vse skupaj je nastajalo zelo spontano. »Nisem si želel, da bi bil preveč klišejski. Ker tudi skladbo spremlja pozitivna melodija s temačnimi sampli, smo se tudi v videospotu odločili za podobno pot,« še pove.

