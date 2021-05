Vračata se Črni panter in Stotnica Marvel

V srcih filmskih sladokuscev bo vedno živel kot Črni panter.

Brie Larson bo znova stotnica Marvel. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Nadaljevanje filma Črni panter, podnaslovljeno Wakanda Forever, bo v kinematografih predvidoma na ogled od 8. julija prihodnje leto, nadaljevanje Stotnice Marvel z angleškim naslovom The Marvels pa bo javnosti predstavljeno 11. novembra 2022, so sporočili iz Marvelovih studiev.V prvem filmu o Črnem panterju je igral, ki je umrl avgusta lani po štiriletni borbi z rakom na debelem črevesju. Star je bil 44 let. Najbolj je bil znan ravno po tej glavni vlogi, njegova prva pomembnejša pa je bila v filmu 42, kjer je upodobil igralca bejzbola, nato pa še glasbenika. Marvelovim junakom se je pridružil leta 2016, ko je prevzel vlogo T'Challa oziroma črnega panterja v filmu Stotnik Amerika: Državljanska vojna. Črni panter je dobil svoj film leta 2018 in je podrl rekorde v prodaji vstopnic; v blagajne je prinesel več kot 1,3 milijarde ameriških dolarjev, leta 2019 pa je osvojil tri oskarje.Po Bosemanovi smrti se je nekaj časa ugibalo, ali bodo v nadaljevanju zanj uporabili digitalnega telesnega dvojnika, vendar so pri studiih Marvel takšno možnost zavrnili. Igralkaje minuli mesec v oddajidejala, da je drugi del filma bolj ali manj poklon Bosemanu. Režijo podpisujeV novem filmu o Stotnici Marvel pa bo glavno junakinjo znova igrala, režiserka je. Ta je režijo prevzela od dvojcain, ki sta s prvim filmom o Marvelovi stotnici leta 2019 v ameriške kino blagajne prinesla skoraj 427 milijonov, v svetovne pa kar 1,13 milijarde.Pri Marvelu so naznanili še nekaj novitet: 9. julija letos bo premierno predstavljena Črna vdova v režiji, v katerem v naslovni vlogi igra, 3. septembra mu bo sledil film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings v režiji, 17. decembra pa novi film o človeku pajku Spiderman: No Way Home v režijiV napovedniku je predstavljen tudi film Eternals, katerega režijo je prevzela oskarjevka, v njem pa med drugimi igrajoin. Med filmi, ki prihajajo v 2022., so napovedani Doctor Strange in the Multiverse of Madness v režijiin Thor: Love and Thunder režiserja. V letu 2023 pa bosta predvidoma na sporedu novi film o junaku Ant-Manu in tretji del franšize Varuhi galaksije.