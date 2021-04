Volasko upajoče zre v jutri

Od pesmi Da da di da do nagrade Danila Kocjančiča

Leta 2011 je izdal svojo prvo pesem Da da di da, za katero je posnel svoj prvi videospot, udeležil pa se je tudi Misije Evrovizije, kjer je izpadel že po prvem nastopu. Leta 2013 je izdal albumski prvenec Tvoji nasmehi in s pesmijo Tam na obali nastopil na Melodijah morja in sonca, na katerih je prejel nagrado Danila Kocjančiča za najboljšega mladega izvajalca oziroma avtorja. Leto zatem je nastopil na Slovenski popevki s pesmijo Tvoj spomin.

13. februarja 2016 je s skladbo Pesem in poljub postal prvi zmagovalec festivala Poprock, ki je potekal v okviru Dnevov slovenske zabavne glasbe.

Alex Volasko z žena Sašo, ki tudi nastopa v videospotu. FOTO: SAMO I. PROMOCIJA

Želim si lepšega jutri. Zame. Zate. Za vse nas. Želim si časov, ko je bila ljubezen še preprosta, naša srca pa srečna in svobodna. Morda pa, čeprav se zdi skoraj nemogoče, ti časi res pridejo že jutri.

Te dni jepredstavil novo skladbo z naslovom Jutri, v kateri upajoče zre v prihodnost – v boljši in lepši jutri. Kot je že napovedal pri prejšnjem komadu S tabo na luno, želi govoriti o zgodbah, ki se mu dogajajo, in poslušalcem dati delček sebe. Nova pesem Jutri je, pravi, kot naročena za čas, v katerem smo že predolgo – čas, ko se zdi, da je vse brez pomena.»Ker sem se tudi sam kot mnogo drugih znašel v težki situaciji, si že ves čas govorim – saj bo šlo. Jutri bo zagotovo bolje. In verjamem, da se bo ta svet, ki ga sploh ne poznamo več, spet pokazal v svoji najlepši luči. In nam dal vedeti, da nismo sami,« pravi Alex.Pri skladbi, katere avtor besedila, glasbe in aranžmaja je kar Alex sam, so sodelovali šein, videospot, v katerem nastopa tudi Alexova žena, pa je delo»V, če lahko rečem, kar malce klišejskem refrenu si želim, da bi vsi lahko verjeli v to, da nas jutri res čaka lepši dan. Nov svet, v katerem je prijateljstvo spet dovoljeno. Kjer se nič ne zdi nemogoče in so sanje o nekem temnem svetu le še pretekla nočna mora,« dodaja pevec.