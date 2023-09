Vlado Kalember kriv, da smo v Sloveniji dobili nov glasbeni duo

Mladen Zaplatić iz Krške vasi in Denis Vočanec iz Hoč sta nov glasbeni duo na naši sceni, združil pa ju je Vlado Kalember, pevec nekdaj uspešne skupine Srebrna krila. Pred kratkim sta posnela svojo prvo pesem z naslovom Koliko treba da te zaboravim, v kateri z glasom dominira Denis, pod njo pa se podpisujeta Vlado Kalember kot avtor glasbe in od leta 2021 pokojni Željko Pavičić.

Slednji je v življenju napisal okoli dva tisoč besedil. Med drugim za Srebrna krila, Miša Kovača, Oliverja Dragojevića, Terezo Kesovija, Daniela Popovića, Severino, Daliborja Bruna, Zlatka Pejakovića, Jasno Zlokić, Željka Bebeka, Jasmina Stavrosa, Doris Dragović, Nedo Ukraden, Ota Pestnerja in druge.

Neobjavljena Pavičićeva besedila je po njegovi smrti »podedoval« Vlado Kalember in jih je v času epidemije nekaj tudi že uglasbil. »Tisti, ki so jih slišali, so dejali, da sta se v njem naselila duhova legendarnih pokojnih skladateljev Đorđa Novkovića in Rajka Dujmića, ki sta bila njegova velika prijatelja,« nam pove glasbeni didžej in odlični poznavalec glasbenikov iz naše nekdanje skupne države Denis Poštrak. Duo Mladen & Denis se je premierno predstavil na letošnji prireditvi Moč glasbe nas združuje. Kot aranžer pa se je pod njuno skladbo podpisal Hrvoje Grčević - Grga.