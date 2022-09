Vilijeva doza romantike:»Ta pesem boža mojo dušo« (VIDEO)

Vili Resnik je nedvomno legenda slovenskega prostora. V svoji karieri je zapel nešteto pesmi, ki so postale zimzelene, njegova nova Lepa za umret pa je prav posebna.

»Ta pesem boža mojo dušo in verjamem, da jo bo tudi Sloveniji,« pravi Vili, ob tem pa doda, da jo je posvetil ženskam.

»Moški smo lahko precej nerodni v ljubezni in velikokrat pozabimo na glas povedati, kako jih imamo radi. Ravno njim pa te besede pomenijo veliko,« pove. Vili, ki je na glasbeni sceni uspešen dolga leta, si je želel preprost in lep videospot, ki jasno kaže, kako lepo je lahko življenje in kako sladka ljubezen. Pevec, ki bo prihodnje leto zaznamoval 30 let kariere, pa v teh dneh nikakor ne počiva. Za njim je leto, polno koncertov, na katerih še vedno s svojim energičnim nastopom navdušuje množice.