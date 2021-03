Vesolje srca dua Platin

Po Evropi nastopata z znano skupino Smash, ki je prisotna na vseh največjih glasbenih prireditvah in spremlja velika imena šlager scene.

Vsi se še dobro spomnimo dueta Platin, ki sta ga leta 2000 ustanovila takrat šein, ki sta nas leta 2004 s pesmijo Stay forever zastopala tudi na pesmi Evrovizije in se tam celo poročila. Letos se, po daljšem medijskem premoru, spet predstavljata na domači glasbeni sceni, tik pred izidom je nov album, na katerem je tudi skladba Vesolje srca, ki jo v teh dneh že predstavljata na radijskih postajah.»Že dolgo sva obljubljala nekaj novega. Zdaj je tu pozitivna, nezlagana in srčna pesem Vesolje srca, ki je kot nalašč za te dni, ko zaljubljenci praznujejo svoj praznik. Kot že velikokrat sva tudi to pesem napisala sama in jo posnela v svojem studiu Platin. Pri projektu so sodelovali še Platin band,in,« pravita zakonca. Simonovi glasbeni začetki sicer segajo že štiri desetletja v preteklost, natančneje v leto 1980, ko je igral z raznimi garažnimi bendi.Leta 1984 so ustanovili skupino Pred remontom, v njej pa so bili ob Simonu šein, z njimi so sodelovaliin, s katero so posneli nekaj skladb, vendar sta se ohranili samo dve – Disco atomic in Ne zapusti me nikdar, s katero so se leta 1986 predstavili na Pop delavnici. Skupina je prenehala delovati leta 1987, ko je začel Simon profesionalno igrati v Nemčiji s skupino Crash Company, v kateri so bili še glasbeniki iz Anglije, Hrvaške in Madžarske.Konec leta 1989 pa je nastala skupina Karavans, v kateri so bili poleg njega še ustanovitelj Ptujčanter zdajšnja zakonca(takrat še) in. Igrali so predvsem v tujini, na repertoarju so imeli veliko lastnih skladb, a v nemškem jeziku. Simon je s skupino igral do leta 1994, ko si je vzel premor ter ustanovil tiskarno, še vedno pa je občasno igral z raznimi zasedbami. Leta 1997 se je znova pridružil skupini Karavans, ki se ji je januarja 1999 pridružila tudi njegova žena Diana, ki je bila prej manekenka in je občasno nastopala na modnih revijah.Posneli so osem albumov, leta 1999 pa še enega z naslovom Im Paradies. In slednji je bil tudi edini iz časa, ko sta bila z Diano aktivna v skupini. Leta 2000 sta vzporedno že začela nastopati kot duo Platin, leto pozneje pa sta se od skupine Karavans dokončno poslovila. Prvič sta se kot duo Platin širši javnosti predstavila pred dvajsetimi leti v televizijski oddaji Orion na RTV Slovenija s pesmijo Grafit. Pozneje sta nastopala na raznih festivalih, kot so Festival narečnih popevk, Melodije morja in sonca, Hit Festival in drugi. Vseslovensko medijsko prepoznavnost sta dosegla leta 2004 z zmago na Emi s pesmijo Stay Forever, s katero sta Slovenjo zastopala na Evroviziji v Turčiji. Na polfinalnem večeru sta se po nastopu na odru zaročila, dan pozneje pa še poročila.Zdaj že več kot 20 let nastopata doma in v tujini. Leta 2008 sta prevzela vajeti znane avstrijske skupine Smash, s katero nastopajo na največjih prireditvah po Evropi, kjer poleg lastnih koncertov spremljajo tudi velika imena šlager scene. Simon in Diana pa se ne predstavljata le kot izvajalca, ampak tudi kot avtorja številnih pesmi, ki jih ustvarjata tudi za druge. On se takrat postavi v vlogo komponista in aranžerja, ona prispeva besedilo, vsa produkcija pa nastane v njunem zasebnem studiu Platin.