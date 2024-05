Veselo Stoparjevo popoldne se obeta to nedeljo (FOTO)

Ansambel Stopar je svojo glasbeno pot začel leta 1985, takrat je bil najmlajši narodnozabavni ansambel pri nas. Stoparji so bili pravi fenomen, saj je bila njihova povprečna starost komaj 15 let. Prvi večji nastop so imeli na prireditvi Pod mengeško marelo, ki je letos praznovala 40 let. Prvotni člani ansambla so bili pevka Nataša Stopar, pevec Jože Šarc, basist Pavel Jerše, kitarist Roman Komatar, klarinetist Tomaž Šinko, trobentar Franci Stopar in harmonikar Robert Stopar, ki je bil tudi vodja ansambla. Kot zadnja se je ansamblu pridružila 14-letna Natalija Šimunovič.

Ansambel Stopar danes FOTO: arhiv ansambla

Robert Stopar od leta 1988 poučuje harmoniko staro in mlado. FOTO: Valter Hafner

»Kjer koli so se pojavili, so povzročili pravo evforijo, da je vse potekalo, kot mora, pa je skrbela ekipa iz ozadja. Glasbo jim je pisal Franci Lipičnik, takratni ravnatelj glasbene šole v Kamniku, besedila je prispeval Ivan Sivec, organizacijske niti je imela v rokah mama Tončka Stopar, medtem ko je strokovno nad njimi bdel Franc Kompare,« nam pove Franc Pestotnik-Podokničar, ki je s stoparji sodeloval na začetku kariere, to nedeljo pa bo vodil prireditev v Mengšu, ki se bo začela ob 17. uri.

50 tisoč izvodov prve kasete so prodali.

Prva večja uspešnica stoparjev je bila skladba Vsak ne more biti muzikant, z njo so leta 1986 zmagali na števerjanskem festivalu in postali mesečni zmagovalci Lojtrce domačih. Ko so se pojavili na prireditvi v dvorani Tabor v Mariboru, so spravili na noge čisto vse, njihova prva kaseta s prav to naslovno skladbo pa je bila prodana v 50 tisoč izvodih. Leta 2000 so bili celo na tritedenski turneji v Ameriki, leto kasneje pa prenehali aktivno igrati.

Robi Stopar je od 1988. naučil igrati diatonično harmoniko številne mlade in tudi starejše, letos pa se je odločil, da v domačem Mengšu pripravi glasbeno zabavno prireditev Veselo Stoparjevo popoldne, kjer bodo poleg originalne zasedbe Ansambla Stopar nastopili tudi njegovi učenci. Nastopili bodo tudi člani pevske skupine Rž, ki jo vodi Andrej Ropas, ki je s stoparji prepeval od leta 1991, pozneje se je pridružil Slovenskemu oktetu, danes pa je član Hišnega ansambla Avsenik.

Stoparji so bili pravi fenomen, saj je bila njihova povprečna starost komaj 15 let.

Nastopila bosta tudi harmonikarski orkester Kulturnega društva Mihaelov sejem in Klub harmonikarjev Stopar. Sicer pa so stoparji že pred desetimi leti dobili podmladek, ansambel Mladi Stoparji, ki ga sestavljajo bratje Blaž, Rok in Klemen Stopar, ki so vsi glasbeno izobraženi, Klemen je končal celo glasbeno akademijo v Gradcu. Vsem trem je bila glasba položena v zibelko.